«توفيت عائلة بسببك».. رسالة غاضبة من سكان عقار الواحة بسبب «اليوتيرن»

حالة من الغضب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي حيث ربط البعض تأخر وصول سيارات المطافي لمكان حادث حريق عقار مدينة نصر بسبب إغلاق «اليوتيرن» بالسيارات في الشوارع المؤدية للعقار المحترق.

رسالة من سكان الواحة بسبب اليوتيرن

وانتشرت صورة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لرسالة وضعها أحد سكان منطقة الواحة التي وقع بها حادث العقار المحترق، بسبب غلق «اليوتيرن»، على السيارات التي أغلقت الشارع وتسببت في تأخير وصول سيارات الإسعاف والمطافئ لمكان الحريق.

وجاء في رسالة سكان المنطقة: «توفيت عائلة في الواحة بسببك.. لو سمحت ممنوع الركن في اليوتيرن»، ولاقت هذه الرسالة استحسان وإشادة المتابعين، ناصحين بضرورة عدم إغلاق اليوتيرن بسياراتهم والركن بشكل مخالف.

تجربة «الوطن» لتحرك سيارة المطافي

وأجرت «الوطن» تجربة لتحرك سيارة المطافي لعقار مدينة نصر المحترق وتبين صعوبة الوصول للعقار المحترق بسبب توقف السيارات عند يوتيرن الشوارع المؤدية للعقار، ما يشكل عائق كبير لسيارات المطافي والإسعاف.

كما تبين من خلال التجربة وجود سيارات مركونة في وسط الطريق بشكل مخالف، والمركونة كصف ثان.

وشهدت منطقة الواحة بمدينة نصر، عصر الجمعة، واقعة مأسوية عندما لقي 3 أشخاص من أسرة واحدة أب ونجله وابنته، مصرعهم جراء حريق شقة سكنية نشب نتيجة ماس كهربائي.