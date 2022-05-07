النيران تلتهم 5 قراريط قمح بسوهاج.. والدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق

في واقعة متكررة على مدار أكثر من اسبوعين، حريق شبة يومي بحقول القمح بمحافظة سوهاج ما بين ماس كهربائي، أو «عقب سيجار» مشتعل أو ارتفاع درجة حرارة، والنتيجة ضياع واحترق العديد من القراريط والأفدنه المنزرعة بالقمح، حيث اشتعلت النيران اليوم في حقل قمح مساحة فدان بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية إخطارًا من مركز شرطة ساقلتة بمحافظة سوهاج يفيد.

نشوب حريق بفدان أرض منزرعة قمح بسوهاج

وبالفحص تبيَن نشوب الحريق بقطعة أرض زراعية مساحتها قيراط مشون بها محصول القمح ملك المدعو «نشأت خ ا» 35 عاما، ويقيم دائرة المركز، وتم الدفع بعدد بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات بشرية.

معرفة مالك الأرض بواقعة الحريق وإبلاغ النجدة

وبسؤال مالك الأرض الزراعية محل واقعة الحريق، أفاد بأنه فوجئ باتصال الأهالي والجيران لإخباره بنشوب حريق بارضه ليسرع للأرض ويفاجئ بالحريق، ويحاول بمساعدة الجيران إطفاء الحريق وطلب النجدة.

عقب سيجار سبب الحريق

وأرجع سبب الحريق إلقاء أحد الماره عقب سيجارة مشتعل دون قصد على حقل القمح، ما أدى لاحتراق محصول مساحة حوالي 5 قراريط بدائرة مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج ونفي وجود الشبهة الجنائية.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.