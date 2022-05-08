العاهل السعودي يجري فحوصات طبية بمستشفى الملك فيصل في جدة

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، أنّ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دخل اليوم إلى مستشفى تخصصي في جدة لإجراء فحوصات طبية، وفق ما نقلت قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

الملك سلمان يخضع لفحوصات طبية

وذكر البيان الصادر عن الديوان الملكي، أنّ العاهل السعودي يخضع للفحوصات في مستشفى الملك فيصل التخصصي، ولم يذكر تفاصيل أخرى.

وأصبح الملك سلمان ملكا لـ المملكة العربية السعودية في عام 2015، بعد أن أمضى أكثر من عامين ونصف العام وليا للعهد ونائبا لرئيس الوزراء، وخضع الملك البالغ من العمر 86 عاما، لعملية جراحية في المرارة في عام 2020 واستبدل بطارية جهاز تنظيم ضربات القلب في مارس الماضي.