الملك سلمان يروي قصة لوالده مع عامل في رمضان: بسببه تغيرت قوانين العمل

نشر حساب مؤسس المملكة العربية السعودية «الملك عبدالعزيز»، مقطع فيديو يتضمن كلمات للملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو يروي قصة إنسانية عن والده، أثارت حالة من التفاعل والتعاطف الواسعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى المتابعون مدى إنسانية الملك المؤسس وإحساسه بالمواطنين.

الملك سلمان يُغير قوانين العمل برمضان

ووصف الملك سلمان خلال مقطع الفيديو، مشاعر والده الملك المؤسس خلال متابعته أعمال بناء قصر المربع في شهر رمضان المبارك، حين رأى أحد العمال يعمل تحت أشعة الشمس الحارقة وهو صائم، مؤكدا أن الملك عبدالعزيز اعترض حينها على قرارات العمل بدوام كامل خلال الشهر الفضيل.

خادم الحرمين الشريفين @KingSalman -حفظه الله- يروي قصة عن والده #الملك_عبدالعزيز عند بناء قصر المربع في شهر #رمضان pic.twitter.com/0oFlyQBwqR — الملك عبدالعزيز (@kingabdulazizsa) April 20, 2022 ">

خادم الحرمين الشريفين @KingSalman -حفظه الله- يروي قصة عن والده #الملك_عبدالعزيز عند بناء قصر المربع في شهر #رمضان pic.twitter.com/0oFlyQBwqR — الملك عبدالعزيز (@kingabdulazizsa) April 20, 2022

وقال الملك سلمان، إن الملك المؤسس سأل حينها أحد المشرفين على هؤلاء العاملين وعن مواعيد عملهم، فيما أجاب الأخير أنهم يعملون من الصباح وحتى وقت العصر، وهو الأمر الذي أغضب الملك عبدالعزيز، مطالبا بتغيير مواعيد العمل في رمضان.

وأضاف الملك عبدالعزيز: «لا أعمل بيدي ولا استعمل السيارة إلا أني أشعر بالعطش خلال نهار رمضان»، موجها تعليماته إلى المسؤولين بألا تتخطى ساعات العمل في رمضان أكثر من 4 ساعات وبكامل الأجر.

قوبل ذلك الموقف الذي رواه الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز عن والده الراحل الملك عبدالعزيز، بتفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عند الشعب السعودي الذي عبر عن مدى فخره بإنسانية الملك المؤسس، كما رأى الكثيرون أن طباع الأسرة الحاكمة بالمملكة السعودية لا يختلف عليها أحد، فدائما ما تفتخر المملكة السعودية بالأسرة المالكة.

المملكة السعودية تحدد مواعيد صلاة العيد

وكانت هيئة البحوث الفلكية السعودية، قد حددت في وقت سابق، مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك 1443 بشكل رسمي، والتي ستقام بعد صلاة الفجر بوقت قصير.

وأكدت الهيئة على أن مواعيد الصلاة في مدينة مكة المكرمة، الساعة السادسة و8 دقائق صباحًا، فيما تكون مواعيد الصلاة في الرياض في الخامسة و36 دقيقة صباحا، أما المدينة المنورة فيصلي فيها الناس عيد الفطر المقبل في تمام الساعة السادسة و4 دقائق.