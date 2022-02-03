استقرار أسعار حديد التسليح اليوم في السوق المحلية وطن عز بـ 15150جنيها

استقر سعر بيع حديد التسليح، اليوم الخميس، بعد تراجع بداية الشهر الجاري، وسط توقعات باستقرار الأسعار حتى آخر الشهر الجاري، مقارنًة بشهر يناير الماضي، تزامنًا مع تخفيض بعض الشركات أسعارها بقيمة 450 جنيها للطن من بينها شركة حديد عز.

استقرار أسعار حديد التسليح حتى نهاية الشهر الجاري

وتوقع أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، استقرار أسعار حديد التسليح حتى نهاية الشهر الجاري، لافتًا إلى أن تراجع سعر حديد التسليح بداية الشهر الجاري جاء مدفوعًا بالتأثير الإيجابي لقرار وقف تنفيذ قرار فرض الرسوم الوقائية على البليت وحديد التسليح ومنتجات الألمنيوم.

وأوضح أنّ القرار جاء بناءًا على رغبة عدد كبير من التجار والوكلاء، وانعكس على الأسعار في السوق المحلية، واستفاد منها المواطن حيث انخفضت أسعار الوحدات السكنية بشكل تدريجي.

وأشار إلى أنّ القرار أثّر على زيادة الطاقات الإنتاجية من حديد التسليح بالمصانع المصرية بما يزيد من معدلات المنافسة لصالح المستهلك، فضلًا عن وفرة الإنتاج لسد احتياجات السوق، وخفض أسعار حديد التسليح في السوق المحلية، والتوسع في التصدير تنفيذا لتوجهات الدولة.

أسعار حديد التسليح اليوم في السوق المحلية

- يباع حديد عز بسعر 15150 جنيها.

- يباع حديد بشاي بسعر 15400 جنيه.

- يباع حديد عطية بسعر 14300 جنيه.

- يباع حديد سرحان بـ14300 جنيه.

- يباع حديد المراكبي بسعر14300 جنيه.

- يباع حديد الكومي بسعر 14500 جنيه.

- يباع حديد المعادي بسعر 14300 جنيه.

أسعار خامات حديد التسليح عالميا

- خام الحديد يباع بسعر 138 دولارا.

- فحم الكوك يباع بسعر 445 دولارا.

- الصلب يباع بسعر 480 دولارا.

- البلبيت يباع بسعر 673 دولارا .

- نحاس يباع بسعر 9696.50 دولار.

-ألومنيوم يباع بسعر 032.50 دولار.