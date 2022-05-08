أسعار الدولار اليوم الأحد 8-5-2022 في البنوك وشركات الصرافة

سجّل سعر الدولار استقرارًا سعريا في البنوك وشركات الصرافة، عدا البنك المركزي الذي ارتفع فيه سعر الدولار قرشا واحدا فقط اليوم، عقب عيد الفطر، وبعد افتتاح البنوك لتعاملاتها اليوم الأحد، وسط ترقب لسعر جديد.

أفضل البنوك لبيع وشراء للدولار

وجاء مصرف أبوظبي الإسلامي، كأفضل بنك يبيع الدولار الأمريكي بسعر 18.48 جنيه، فيما عُرض في البنك الأهلي اليوناني بأفضل سعر للشراء بـ18.51 جنيه.

سعر الدولار في 20 بنكًا اليوم

تعرض «الوطن» سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك، اليوم الأحد 8-5-2022، وهي كما يلي:

يُباع الدولار في البنك المركزي بسعر 18.54 مقابل 18.44 جنيه للشراء، وفي بنك مصر بـ18.51 جنيه للبيع، و18.45 جنيه للشراء، وفي بنوك «كريدي أجريكول - العربي الأفريقي الدولي - البركة - بلوم - المصرف - المشرق - الكويت الوطني - العقاري المصري العربي - التنمية الصناعية - أبو ظبي التجاري - التجاري الدولي - أبوظبي الأول - المصرف العربي الدولي - الإسكندرية - فيصل الإسلامي - HSBC - وقطر الوطني» بسعر 18.53 مقابل 18.43 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار أقل سعر للبيع بنحو 18.51 مقابل 18.41 جنيه للشراء في بنك مصر إيران للتنمية.

أسعار العملات في البنك المركزي

- يباع الدولار بسعر 18.54، مقابل 18.4408 جنيه للشراء

- يباع اليورو بسعر 19.43، مقابل 19.333 جنيه للشراء.

- يباع الجنيه الإسترليني بسعر 23.032، مقابل 22.91 جنيه للشراء.

- الريال السعودي يباع بسعر 4.94، مقابل 4.91 جنيه للشراء.

- سجل الدينار الكويتي 60.417، مقابل 60.050 جنيه للشراء.

- يباع الدرهم الإماراتي بسعر 5.045، مقابل 5.02 جنيه للشراء.

عملات غير مدعومة في البنوك

وواصل سعر الروبل الروسي ارتفاعه اليوم الأحد، ليُباع بـ0.278 جنيه، وبيع الريال اليمني بـ0.074 جنيه، والجنيه السوداني بـ0.041 جنيه، والليرة اللبنانية بـ0.012 جنيه، والليرة التركية بسعر 1.237 جنيه، والرينغيت الماليزي بـ4.241 جنيه، والدولار النيوزلندي بـ11.849 جنيه، والهريفينا الأوكرانية بـ0.611 جنيه.