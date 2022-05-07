سعر الدولار اليوم السبت 7-5-2022 في البنوك المصرية

تختلف أسعار الدولار في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة وشركات الصرافة، من بنك لآخر ويهتم المواطنون بمتابعة سعر الدولار، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت التي كانت الخميس 28 أبريل الحالي، بسبب إجازة البنوك بمناسبة عيد الفطر وعيد العمال.

وتقدم«الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد بسعر 18.47 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 18.44 جنيه للشراء و18.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وجاء سعر الدولار 18.55 جنيه للبيع و18.05 جنيه للشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل الدولار في بنك مصر نحو 18.51 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.51 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.43 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية سجل الدولار 18.53 جنيه للبيع، مقابل 18.46 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجلت العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي 18.55 جنيه للبيع، مقابل 18.47 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.