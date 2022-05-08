قراران بضم أراضٍ وعقارات بالإسكندرية لتنفيذ قطار كهربائي ومحطة صرف للمنفعة العامة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1314 لسنة 2022، بإضافة بعض مسطحات الأراضي والعقارات في الإسكندرية، اللازمة لتنفيذ القطار الكهربائي السريع في المسافة من برج العرب حتى مطروح بطول 296 مترا، لأعمال المنفعة العامة.

وأيضا، أصدر رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1318 باعتبار مشروع إقامة محطة رفع صرف صحي بناحية أبو غالب في الجيزة، من أعمال المنفعة العامة.

ونشر القراران في الجريدة الرسمية.