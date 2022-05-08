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قراران بضم أراضٍ وعقارات بالإسكندرية لتنفيذ قطار كهربائي ومحطة صرف للمنفعة العامة

كتب:

محمد مجدي
09:40 ص | الأحد 08 مايو 2022
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1314 لسنة 2022، بإضافة بعض مسطحات الأراضي والعقارات في الإسكندرية، اللازمة لتنفيذ القطار الكهربائي السريع في المسافة من برج العرب حتى مطروح بطول 296 مترا، لأعمال المنفعة العامة.

وأيضا، أصدر رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1318 باعتبار مشروع إقامة محطة رفع صرف صحي بناحية أبو غالب في الجيزة، من أعمال المنفعة العامة.

ونشر القراران في الجريدة الرسمية.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.