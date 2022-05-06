تفاصيل الأسئلة المقالية لمادة الجغرافيا لطلاب «أولى وتانية ثانوي»

كشف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي مواصفات الأسئلة المقالية لمادة الجغرافيا للصف الأول والثاني الثانوي، لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، والمقرر عقدها يوم 11 مايو للصف الأول الثانوي، و12 مايو للصف الثاني الثانوي، وفقًا للجداول المعلنة من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال المركز القومي للامتحانات، إن ذلك جاء بناء على الكتاب الدوري الصادر من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن آلية عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني، وأن يكون 70% من الامتحانات إلكترونيًا علي المنصة الإلكترونية، و30% من الأسئلة مقالية ورقيًا.

مواصفات الأسئلة المقالية الفصل الدراسي الثاني تانية ثانوي

وحدد المركز القومي للامتحان والتقويم التربوي مواصفات الأسئلة المقالية للصف الثاني الثانوي وهي كالتالي:

- درجتان على المستوى المعرفي «تحليل» العمق المعرفي مرتفع على تحديد مجالات النظم البشرية وتوزيعاتها.

- درجتان على المستوى المعرفي «تحليل» العمق المعرفي مرتفع على تعرف أنماط النظم الاقتصادية وتوزيعاتها.

- درجة واحدة علي المستوي المعرفي «تطبيق» العمق المعرفي منخفض على تحديد دور الجغرافيا في تفسير الماضي والحاضر.

- درجتان على المستوى المعرفي «تطبيق» العمق المعرفي منخفض على تحديد دور الجغرافيا في توقع المستقبل.

- درجتان على المستوى المعرفي «تحليل» العمق المعرفي مرتفع على تحديد دور الجغرافيا في توقع المستقبل.

مواصفات الأسئلة المقالية «التيرم» الثاني

كما حدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي مواصفات الأسئلة المقالية للصف الأول الثانوي وهي كالتالي:

- درجتان على المستوى المعرفي «تطبيق» العمق المعرفي منخفض، ويكون على تفسير توزيع السكان وخصائصهم.

- درجتان على المستوى المعرفي «تطبيق» العمق المعرفي منخفض، ويكون على تعرف أنماط الأنشطة الاقتصادية.

- درجتان على المستوى المعرفي «تحليل» العمق المعرفي مرتفع، ويكون على تحديد دور الجغرافيا في توقع المستقبل.