«تعليم القاهرة» تحدد ملامح التطوير الفني وبرامج تأهيل الطلاب

قال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، إن التعليم هو الطريق لاكتساب الخبرات العلمية اللازمة للحياة العملية وسوق العمل، والتعليم الفني هو قاطرة التنمية والرافد الذي يمد الدولة بخريجين متخصصين في المجالات الفنية التي يحتاجها القطاع الصناعي والزراعي والتجاري، وبتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، كما أن ربطه بسوق العمل والإنتاج، يجعل القطاع الصناعي يستعيد عرشه.

دعم الروح التحفيزية والمعنوية والأكاديمية والاجتماعية للطالب والمعلم

وأضاف «عطية» في بيان له، أنه يمكن للطلبة المنافسة ليس فقط على المستوى المحلي وإنما على المستوى الإقليمي والدولي أيضا، موضحا أن تطوير التعليم الفني الذي نشهده حاليا في ظل اهتمام الوزارة وهو هدف تسعى إليه المديرية، ويجب أن يلقي الدعم من كل الجهات والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والقطاعات الإنتاجية والخدمية والصناعية، مؤكدا على دعم الروح التحفيزية والمعنوية والأكاديمية والاجتماعية للطالب والمعلم.

من جانبه، قال الدكتور خالد عبده، مدير عام التعليم الفني بالقاهرة، إن المديرية تعمل على تنمية مهارات سوق العمل الواجب توافرها لطلاب المدارس الثانوية الفنية الصناعية في ضوء الثورات الصناعية الحديثة ومتطلبات تنميتها.

مهارات رئيسة في التعليم الفني

وأضاف «عبده»، أنه هناك مهارات رئيسة أولهما: المهارات الشخصية «المرونة، التفکير النقدي والتحليل، مهارات التواصل، التعلم مدى الحياة، ‏صنع القرار، الإبداع والأصالة والمبادرة» والمهارات التقنية «صيانة المعدات، مراقبة الجودة، استکشاف الأخطاء وإصلاحها، ‏حل المشکلات المعقدة، وتحليل النظم وتقييمها» والمهارات الاجتماعية «القيادة والتأثير الاجتماعي، العمل في فريق، الذکاء ‏العاطفي، التفاوض والإقناع» ومهارات إدارة الموارد «إدارة الموارد ‏المادية والمالية، إدارة الوقت، إدارة الأفراد» إلى جانب المهارات الفرعية المختلفة المتضمنة.