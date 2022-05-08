بعد تطبيق المواعيد الجديدة للمحلات.. حالة واحدة لتعديل موعد الفتح والغلق

مع بدء تطبيق مواعيد عمل المحلات وفق المواعيد الصيفية، يتساءل البعض هل يمكن تعديل مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم والمقاهي؟

أكدت وزارة التنمية المحلية في القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحلات في حالة واحدة، الموجودة داخل نطاق المحافظات الساحلية وذلك بقرار من وزير التنمية المحلية «رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة» بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، مع التشديد على تطبيق الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا حسب تعليمات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا.

لجان لمتابعة تطبيق مواعيد المحلات

كما أكدت وزارة التنمية المحلية في تقرير لها أن هناك لجان من الوحدات المحلية والشرطة لمتابعة تطبيق مواعيد عمل المحلات والمطاعم والمقاهي والورش وفق المواعيد الصيفية لضبط الشارع ومنع أي تجاوزات وعدم إزعاج السكان، مشيرة إلى أن العمل بالمواعيد الجديدة للمحلات يستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل حيث تفتح المحلات التجارية والمولات للعمل من 7 صباحًا وتغلق 11 مساءً، ومد العمل ساعة أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد.

مواعيد المقاهي والمطاعم

فيما يتعلق بمواعيد عمل المطاعم والمقاهي حاليا حسب القرار الوزاري تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميا من الساعة 5 صباحًا وتغلق 1 صباحًا خلال فترة الصيف، مع الإبقاء على بعض الخدمات تعمل على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين منها البقالة والسوبر ماركت والأفران وأسواق الخضار والفاكهة ومحلات الدواجن والصيدليات، فضلا عن استمرار خدمات التيك أواي على مدار 24 ساعة.

محطات الوقود وورش الخدمة العاجلة تعمل باستمرار

أما مواعيد عمل محطات الوقود والورش الموجودة على الطرق السريعة والمواقع الحيوية فتعمل من أجل تقديم خدمة عاجلة للمواطنين، بخلاف الورش والأعمال الحرفية الموجودة داخل الكتل السكنية التي تعمل يوميا من 8 صباحا حتى 7 مساء.