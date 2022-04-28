عماد الدين حسين: قرارات الرئيس في إفطار الأسرة المصرية ستحدث تحولا في المجتمع

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية كانت في غاية الأهمية، وإذا استطاعت الدولة تنفيذها سيحدث دفعة كبيرة وتحولا في المجتمع، مبينا أن نقاط دعم القطاع الخاص والفلاحين وطرح شركات القوات المسلحة في البورصة وتأكيده على اتساع الوطن للجميع كانت على رأس القرارات.

بوادر نية حسنة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في نشرة التاسعة المذاع على القناة الأولى مساء اليوم الأربعاء، أن قرار الرئيس بتوسيع دور لجنة العفو بادرة حسنة النية وستؤدي إلى نتائج إيجابية في العمل الوطني والسياسي في مصر في الفترة الحالية.

اهتمام مصر بالقطاع الزراعي

وأوضح أن مصر زادت من رقعة مساحة المزروع من القمح وكذلك حوافز بيع أردب القمح، ما سيعمل على تحسين مناخ الاستثمار خاصة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، مبينا أنه ضمن قرارات الرئيس الأخيرة عقد مؤتمر صحفي عالمي للتعريف بخطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، مبينا أن المؤسسات العالمية تؤكد دائما تطور الاقتصاد المصري للأفضل ويجب إقناع المستثمرين بهذا الأمر من أجل زيادة الاقتصاد الأجنبي المباشر.

حديث الرئيس عن توطين الصناعة

وأكد رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية عن توطين الصناعة المصرية يعد أمرا مفصليا، وكذلك استمرار عمل المعارض المختلفة لتقديم السلع مدعمة للجمهور.