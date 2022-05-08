هل تأثر الدولار بالإجازة الطويلة للبنوك؟.. شاشات التداول تعكس الحقيقة

استقبلت فروع البنوك العاملة في مصر صباح اليوم الأحد 8 مايو 2022، عملائها الذين طال انتظارهم خلال إجازة طويلة امتدت 9 أيام بمناسبة الأعياد القومية والدينية، مثل عيد الفطر المبارك وعيد العمال، لإنهاء بعض الإجراءات التي تحتاج إلى الذهاب إلى البنك والتعامل المباشر، مثل صرف واعتماد الشيكات.

سعر الدولار اليوم.. وصل إلى 18.42 جنيه للشراء

فيما كشفت شاشات التداول للبنوك ارتفاع طفيف لـ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، إذ تتراوح أسعار الشراء للعملة الأمريكية بالسوق المحلي صباح اليوم بين 18.32 و18.42 جنيه، مقابل 18.53 و18.55 جنيه للبيع.

العملة الأمريكية تشهد ارتفاعا طفيفا في أسعارها.. أعلى سعر شراء لـ الدولار

كما أفادت آخر التحديثات المعلنة من البنوك عن سعر الصرف، أنَّ الارتفاع الطفيف لـ أسعار الدولار أمام الجنيه يرجع إلى إقبال المتعاملين على العملة الصعبة الذين تزاحموا على الفروع المختلفة للبنوك وشركات الصرافة خلال الساعات الأولى من الصباح لشراء الدولار.

وسجلت العملة الأمريكية أعلى سعر شراء لها داخل فروع مصرف أبو ظبي الإسلامي والبنك الأهلي المتحد، ليباع عند 18.48 جنيه، فيما يتداول الدولار عند أدنى مستوياته للشراء داخل أكثر من 17 بنكًا، إذ يباع بـ18.43 جنيه.

فيما أظهرت شاشات التداول داخل شبكة فروع أكبر مصرفين حكوميين من حيث الأصول في مصر، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وصول سعر الدولار الأمريكي أمام نظيره المصري إلى 18.45 و18.51 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

إعلان الاحتياطي الفيدرالي نيته رفع سعر الفائدة على الدولار.. كم ستصل بنهاية 2022؟

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أعلن استهدافه زيادة أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي بنسبة 3% حتى نهاية العام الجاري، وذلك عقب انتهاء آخر اجتماعاته يومي 3 و4 مايو الذي شهد أيضًا الإعلان عن رفع جديد للفائدة على الدولار بنسبة 0.5% لتصل إلى 1% في الوقت الحالي.

أعقب ذلك الإعلان الأمريكي، تصريحات مسؤولي البنوك المركزية العالمية عن زيادات جديدة لأسعار الفائدة على عملاتها المحلية، خاصة في أوروبا وأمريكا، كما أعلنت 5 بنوك مركزية خليجية عن رفع الفائدة.

ويترقب الشارع المصري انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم 19 مايو وسط تكهنات بإعلان اجتماع استثنائي، الأمر الذي نفته مصادر مسؤولة بالبنك المركزي مساء أمس السبت، مع تأكّيدات أنَّ الاجتماع سيجري انعقاده في موعده المعتاد والمعلن عنه مسبقًا، وأنه ليست هناك حاجه ملحة لعقد اجتماع استثنائي في الوقت الراهن.