الجيزة ترفع 130 ألف طن مخلفات وتمنع 79 مخالفة بناء خلال إجازة العيد

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن جميع أجهزة المحافظة نفذت الخطة التي وُضعت لاستقبال عيد الفطر بنجاح، واستطاعت بالتنسيق المشترك والمتابعة المستمرة تقديم جميع الخدمات للمواطنين، والتصدي كذلك لجميع صور مخالفة القانون، خاصة خلال إجازة العيد، وذلك بناء على التوجيهات العامة للدولة بتكثيف العمل والتواجد الميداني وتعزيز الجهود من أجل راحة وسلامة المواطنين.

رفع 130 ألف طن مخلفات

وأكد محافظ الجيزة، عقب متابعته وتقييمه لتقارير أداء جميع أجهزة المحافظة خلال إجازة عيد الفطر، أنه تم تكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة على مدار اليوم في القرى والمراكز والأحياء والمدن، للحفاظ على الشكل الجمالى وراحة المواطنين.

وأشار إلى أنه في هذا الصدد، قامت هيئة النظافة والتجميل برفع 61 ألفا و204 أطنان من المخلفات بنطاق أحياء المحافظة التسعة، بينما قامت المراكز والمدن برفع 69 ألفا و321 طنا، ليصل إجمالي ما تم رفعه من قمامة ومخلفات خلال إجازة العيد إلى أكثر من 130 ألف طن، كما تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز بتحرير محاضر بيئة لعدد ٢٠ حالة مخالفة رش مياه وإتلاف الطريق العام والأسفلت، بالإضافة إلى رفع كافة مظاهر الإهمال الممثلة في الأسواق العشوائية والإشغالات التي كانت تعوق الطريق أمام حركة المواطنين.

رصد مخالفات البناء

وأكد اللواء أحمد راشد، أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بملاحقة التعديات ورصدها على مدار الساعة، ما أسفر عن منع 79 مخالفة في المهد خلال إجازة العيد، وكذلك إزالة التعديات على 85 فدانا من أراضي الدولة، تمثلت في إزالة أسوار وتعديات بالبناء المخالف على مساحة 30 فدانا لأراضي أملاك دولة خاضعة ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالوحدة المحلية بالودي بمركز الصف، إضافة إلي إزالة تعديات ومخالفات بناء أسوار ومنشآت علي مساحه 40 فدانا، كما تمت إزالة أسوار وتعديات علي مساحة 15 فدانا خارج زمام الوحدة المحلية بالودي وإزالة تعديات علي أراضي زراعية ببناء أسوار بالمخالفة وذلك بنطاق الوحدة المحلية بالإخصاص.

وأضاف محافظ الجيزة، أن الحملات المكبرة شملت فك شدات خشبية لعقارات مخالفة بنطاق قريتي العطيات وكفر طرخان، بالإضافة إلى إزالة سور بالبلوك الأبيض الحجري على مساحة 400 متر مربع مقام بالمخالفة على أرض زراعية بناحية كفر طرخان، بينما تمت إزالة 3 حالات تعد بمساحة حوالي 525 مترا مربعا، شملت فك الشدة الخشبية لعقار مخالف بقرية كفر حميد على مساحة 150 مترا مربعا و إزالة حالة تعد على أرض زراعية بقرية العطف على مساحه 175 مترا مربعا و فك شدة خشبية بقرية العطف على مساحة حوالى 200 متر مربع.

رصد مخالفات الملاهي

في سياق متصل، أكد اللواء أحمد راشد أنه تم المرور على الملاهي خاصة في المناطق الشعبية، والتأكد من عوامل الأمان بالألعاب الترفيهية حفاظا على سلامة الأطفال، وكذلك متابعة المراسي والمتنزهات النيلية للتأكد من توافر وسائل الأمان والحماية ومراجعة التراخيص الخاصة بها.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن غرفة العمليات تعاملت مع شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بالظواهر السلبية خلال إجازة العيد، وتم توجيه كل شكوى إلى الجهة المختصة وسرعة التعامل معها، مؤكدًا أنه تم توجيه حملات مستمرة على المواقف للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب علي جميع خطوط سيارات الأجرة وعدم استغلال المواطنين.