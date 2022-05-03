إزالة 49 حالة بناء مخالف وتعدي على الأراضي الزراعية في مراكز الجيزة 

كلف اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة جهود الرصد والمتابعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك وتكثيف حملات ضبط مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدي لأي محاولات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة منشاة القناطر في ضبط 18 حاله بناء مخالف شملت إزالة 12 حاله بناء مخالف وتعدي بقرى «وردان ومنشية رضوان والرهاوي وأم دينار والاخصاص والمنصورية واتريس والقطا»، بمساحة إجمالية 1800م.

إيقاف وإزالة 6 حالات بناء بقريتي «أبو غالب وأم دينار»

كما تم إيقاف وإزالة 6 حالات بناء مخالف بقريتي «أبو غالب وأم دينار»، وفك 2 شدة خشبية لسقف الدور الأول على مساحة 100 م بقرية ذات الكوم ومصادرة الخلاطة وأخرى بمساحة ١٠٠ م بكفر حجازي.

إزالة 12 تعديا على الأراضي الزراعية بالعياط

كما تابع محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة العياط علي مدار ثلاثة أيام في إزالة 12 تعديا على الأراضي الزراعية بقرى «البرغوتى وبهبيت والعطف وبيدف وقوت القلوب والجملة وكفر عمار والبليدة وجرزا ومنشأة فاضل وكفر الضبعى وكفر الرفاعي».

وأطلع محافظ الجيزة على مجهودات مركز ومدينة أطفيح في إزالة 15 حاله تعد على أملاك الدولة وجارى متابعة ورصد حالات التعديات ومخالفات البناء وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية من خلال عمليات الرصد والتتبع والإزالة الفورية لأي حالة تعد بالبناء المخالف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.