اليوم.. طلاب الصف الرابع الابتدائي يؤدون امتحان مادة اللغة الإنجليزية

يواصل طلاب الصف الرابع الابتدائي، اليوم الثلاثاء، الموافق 5 أبريل الجاري، أداء الامتحان الشهري لشهري فبراير ومارس، في مادة اللغة الإنجليزية، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على الطلاب من خطر الإصابة بعدوى كورونا، داخل الفصول.

أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي من بنك الأسئلة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع أسئلة الامتحانات الشهرية لشهري فبراير ومارس، لطلاب الصف الرابع الابتدائي وضعت عن طريق موجهي المواد الدراسية بالإدارات التعليمية من بنك الأسئلة، ولكل مدرسة امتحان منفصل.

وأشارت إلى أن الهدف من الامتحانات الشهرية، قياس مدى ما تعلمه التلاميذ وتحقيق نواتج التعلم، وليس الحصول على درجات، إذ أن الأسئلة وضعت بما يتوافق مع خطة توزيع المناهج المقررة حتى نهاية شهر مارس الجاري.

الصف الرابع الابتدائي.. مدة كل امتحان 45 دقيقة فقط

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الامتحانات الشهرية لطلاب الصف الرابع الابتدائي تسير بصورة منتظمة وطبيعية، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، لافتا إلى أن مدة كل امتحان في كل مادة يستمر قرابة 45 دقيقة فقط أي ما يعادل مدة حصة دراسية لكل مادة، مؤكدا أنه لم يجرى رصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا أثناء الامتحانات.

15 سؤالا في كل مادة امتحان

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الامتحان الشهري لطلاب الصف الرابع الابتدائي يشمل 15 سؤالا لكل مادة، وتحتسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة، وتضاف لدرجة امتحان نهاية العام المقرر انطلاقه مايو المقبل، منوها بأنه جرى التشديد على جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين طوال سير الامتحانات.