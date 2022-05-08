«التعليم» تخصص فرقا لمتابعة امتحانات الصف الرابع الابتدائي في المدارس

انطلقت قبل قليل امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الرابع الابتدائي 2021/2022، في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، حيث يؤدي الطلاب حاليا امتحان اللغة العربية لمدة ساعتين، بعدد أسئلة 20 سؤالا، يليه امتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف الساعة بعدد 15 سؤالا.

وكشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، عن أنّ مسؤولي المتابعة في عموم المديريات التعليمية، تلقوا توجيهات بمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 للصف الرابع الابتدائي التي تنطلق اليوم الأحد، في جميع المدارس الرسمية والتجريبية والخاصة عربي ولغات.

جولات للتأكد من سلامة عملية الامتحانات

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ متابعة امتحانات الصف الرابع الابتدائي ستكون على مدار اليوم، مع إبلاغ الوزارة بكل جديد على مدار الساعة، للتأكد من سلامة سير العملية الامتحانية، ورصد أي خروج عن المواصفات العامة التي حددتها الوزارة لأسئلة كل مادة، والالتزام بالكتاب المدرسي عند وضع الأسئلة، وخلوها من أي ميول سياسية أو دينية أو حزبية أو عنصرية.

معايير إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي

ولفت المصدر إلى أنّه سيتم متابعة تشكيل لجان التصحيح في المدارس، على أن يبدأ تصحيح امتحانات الصف الرابع أولا بأول، مع التأكيد على دقة التصحيح ومراجعته من جانب التوجيهات الفنية بالإدارات التعليمية، وإلزام المدارس بعدم خروج أي نتيجة قبل مراجعة التصحيح والشيتات الخاصة بالصف الرابع، على أن تكون النتيجة في صورة تقديرات، وليس درجات.

وترصد «الوطن» في السطور التالية جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني 2022، كما يلي:

- اليوم الأحد 8 مايو: امتحان مادة اللغة العربية «ساعتان ونصف الساعة» ومادة التربية الدينية «ساعة ونصف الساعة».

- يوم الإثنين 9 مايو: امتحان مادة العلوم «ساعة ونصف الساعة» ومادة مهارات مهنية «ساعة ونصف الساعة».

- يوم الثلاثاء 10 مايو: امتحان مادة الدراسات «ساعة ونصف الساعة» ومادة ict «ساعة ونصف الساعة».

- يوم الأربعاء 11 مايو: امتحان مادة اللغة الإنجليزية «ساعة ونصف الساعة».

- يوم الخميس 12 مايو: امتحان مادة الرياضيات «ساعة ونصف الساعة».