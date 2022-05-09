الأحد المقبل.. صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لـ4 ملايين أسرة

يبدأ مستفيدو «تكافل وكرامة» في صرف الدعم النقدي، بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 15 مايو 2022، وذلك لنحو 4 ملايين أسرة، من مكاتب البريد، كما يتاح الصرف لحاملي بطاقات الصرف الآلي «atm»، في أي وقت بدءًا من يوم الأحد.

أعداد مستفيدي تكافل وكرامة

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي عبر الموقع الرسمي لها، أن هناك نحو 2 مليون و241 ألفا و696 أسرة، مستفيدة من الدعم النقدي «تكافل» وذلك حتي 15 أبريل الماضي 2022، فيما بلغ عدد مستفيدي دعم «كرامة» حتى منتصف أبريل 2022 نحو مليون و460 ألفا و515 مواطنا، لافتة إلى أن دعم «كرامة» يمنح للأيتام ولذوي الإعاقة والمسنين، كما يمنح جزءًا للمرأة المعيلة، فيما وصل عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى نحو 361 ألفا و544 شخصا.

شروط صرف تكافل وكرامة

وأوضحت التضامن أن هناك العديد من الشروط للقبول ببرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» تتمثل فيما يلي:

- أن يكون الشخص المتقدم لبرنامج «كرامة» يبدأ عمره من 65 عام «مسن» أو مصاب بمرض مزمن يمنعه من العمل، أو يكون من أصحاب العجز أو ينقص من قدرته، على أن يتم إثبات ذلك من خلال الكشف الطبي.

- يشترط أن تكون الأسرة التي تتقدم للحصول على دعم « تكافل» لديها أولاد حتي 18 سنة، ويشترط أن يكون الأبناء من سن 6 سنوات وحتى 18 سنة بالمراحل التعليمية.

- يشترط للمتقدم للحصول على تكافل وكرامة عدم ملكية أرض زراعية «نصف فدان فأكثر» أو أن يكون مستأجر لأرض زراعية « فدان فأكثر».

- يشترط عدم ملكية سيارات أو توك توك أو أية مركبة أو جرارات.

- يشترط للقبول بتكافل وكرامة عدم السفر خارج البلاد بغرض العمل، سواء قبل القبول بالبرنامج أو بعد القبول به.