تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022.. طرق التقديم والخطوات

تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022.. تعد من أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الساعات، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عن طرق تقديم والاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022.

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، طرق وخطوات تقديم تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022، وفقا لما صدر عن وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الشأن.

طرق تقديم تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، طريقتين لتقديم تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022 كالتالي:

1- من خلال تسجيل تظلمات تكافل وكرامة 2022، عبر الدخول لموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال هذا الرابط.

2- من خلال الاتصال بالخط الساخن 19680، والإبلاغ عن تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022.

خطوات الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022

تتمثل خطوات الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022، في:

1- تبدأ خطوات الاستعلام عن تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022، بالدخول على الموقع الإلكتروني المخصص لبرنامج تكافل وكرامة.

2 - قم بكتابة الرقم القومي الخاص بك، والمكون من 14 رقما، وذلك داخل الخانة المخصصة له، والتي ستظهر لك فور زيارة الموقع.

3- عقب كتابة الرقم القومي، اضغط على خيار «استعلام».

4 - عقب الضغط على «استعلام»، ستظهر على الفور صفحة جديدة، سوف يتعرف من خلالها المواطن على نتيجة الاستعلام، وتشمل البيانات التالية: «المحافظة، الإدارة الاجتماعية، الوحدة الاجتماعية المسجل بها، الرقم القومي، رقم بطاقة تكافل أو كرامة الخاصة بالمواطن الذي تقدم بالاستعلام عبر الموقع الإلكتروني».

- قم بتسجيل نوع البطاقة للمواطن، سواء تكافل أو كرامة.

- قم بتدوين حالة البطاقة الحالية: سواء «إيقاف» أو «تجميد» أو «سارية».

وفى حالة سريان البطاقة، فسوف يتم توضيح تفاصيل المبلغ المستحق للمواطن المتقدم للاستعلام عن نتيجة التظلم، عبر الموقع الإلكتروني، المخصص من قبل وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام.

أما في حالة أن تكون بطاقة تكافل وكرامة في حالة الإيقاف أو التجميد، سوف يتم ذكر الأسباب عبر الموقع الإلكتروني.