بوابة شكاوى تكافل وكرامة 2022.. طريقة التسجيل والاستعلام

يبحث العديد من المواطنين عن طريقة وخطوات تسجيل الشكاوى في تكافل وكرامة 2022، بالإضافة إلى طريقة الاستعلام عن نتائج الشكاوى، التي يمكن لجميع المواطنين اتباعها من خلال الموقع الرسمي الذي تخصصه وزارة التضامن الاجتماعي؛ لذا تستعرض «الوطن» كيفية تسجيل والاستعلام عنها عبر بوابة شكاوى تكافل وكرامة 2022.

رابط بوابة شكاوى تكافل وكرامة 2022

الخطوة الأولى التي يستطيع من خلالها المواطنون تسجيل شكاوى تكافل وكرامة 2022، هي الدخول عبر الموقع الرسمي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، الذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

خطوات تسجيل شكاوى تكافل وكرامة 2022

على من يرغب في تقديم أو تسجيل شكاوى تكافل وكرامة 2022، يجب أن يتبع الخطوات التالية التي أوضحتها وزارة التضامن الاجتماعي:

1 - في البداية يجب كتابة الرقم القومي الخاص بمن سيتقدم بشكوى.

2 - ثم الضغط على أيقونة باللون البني تحت اسم «تسجيل شكوى».

3 - وفي الصفحة المخصصة لتسجيل الشكوى، يتم كتابة البيانات المطلوبة، ومن أبرزها: المحافظة، وتحديد نوع الشكوى، وكتابة عنوان الإقامة بشكل تفصيلي، مع كتابة تفاصيل الشكوى، ورقم الهاتف المحمول مع رقم الهاتف الأرضي، ثم في النهاية يتم الضغط على أيقونة «تسجيل».

خطوات الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة 2022

1 - بعد الدخول على الموقع المخصص لشكاوى تكافل وكرامة، يجب على المواطن صاحب كارت تكافل أو كرامة أن يكتب رقمه القومي في الجزء المخصص.

2 - ثم يضغط صاحب الكارت على أيقونة زرقاء اللون باسم «استعلام».

3 - بعدها سوف تظهر أمام صاحب الكارت نتيجة الاستعلام عن الشكوى، والتي تتضمن العديد من البيانات الخاصة به، ومنها نوع البطاقة، وحالتها سواء سارية، أو مجمدة، أو موقوفة، مع ذكر الأسباب في حالة التجميد أو الإيقاف.