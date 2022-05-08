مقتل شاب على يد آخر بطعنة نافذة في الصدر بعين شمس.. «خناقة قلبت دم»

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهم بقتل شاب وطعنه بسلاح أبيض بطعنة نافذة في الصدر وذلك في أثناء مشاجرة في منطقة عين شمس، مما أسفر عن وفاته في الحال.

مقتل شاب بطعنة نافذة في الصدر

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة عين شمس، يفيد بورود إشارة من أحد المستشفيات بمنطقة عين شمس، عن وصول شاب مصاب بطعنة نافذة في الصدر جثة هامدة، وذلك على إثر مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وقوة من قسم شرطة عين شمس، إلى مكان الواقعة، وتبين صحتها، والعثور على شاب في العقد الثاني من عمره، مصابًأ بطعنة نافذة في الصدر بسلاح أبيض وذلك نتيجة مشاجرة مع أحد الأشخاص بمنطقة عين شمس.

الأهالي يؤكدون نشوب مشاجرة بين المتهم والضحية

وبعمل التحريات وجمع المعلومات، تبين أنَّ الشخص المصاب يدعي «حنا»، وأن سبب مصرعه طعنة نافذة في الصدر، بسبب مشاجرة مع أحد الأشخاص الذي كان يحمل بين طيات ملابسه سلاح أبيض، وبسؤال الأهالي أكدوا بأن مشاجرة نشبت بين الطرفين وسقط على إثرها المجني عليه غارقا في دمائه بعد تلقيه طعنة نافذة في الصدر.

وبعمل عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف أنه لم يقصد قتل المجني عليه وأنها مشاجرة كانت قد نشبت بينهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.