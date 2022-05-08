السيطرة على حريق في مركز المنشاة بسوهاج دون إصابات.. فرن بلدي السبب

رائحة حريق وصلت إلى مسن بمنزله بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج ليتبين أنها صادرة من حوش المنزل، ويشاهد ألسنة اللهب تتطاير منه ليسرع بالاتصال بالنجدة ويحاول مع جيرانه السيطرة على النيران لحين وصول قوات الحماية المدنية التي دفعت بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق دون حدوث إصابات بشرية.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية بسوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المنشاة بمحافظة سوهاج يفيد نشوب حريق بحوش دائرة المركز.

الانتقال لموقع الحادث ومعاينة الحريق

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وكذلك تم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق.

حريق بحوش منزل بمركز طما

وبالانتقال لموقع الحادث، تبين نشوب الحريق بحوش ملك المدعو «أحمد. ع. ح .ح»، 56 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج، وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات بشرية.

شرر فرن بلدي سبب الحريق

وبسؤال مالك الحوش، أفاد أنه فوجي بالساعة الأولى من صباح أمس السبت، باشتعال النيران داخل الحوش الخاص به، فحاول إطفاء النريان وأبلغ النجدة ووحدة الحماية المدنية، وأرجع سبب الحريق إلى تطاير شرر من فرن بلدي لديه، بالإضافة إلى احتراق كمية من التبن والبوص، ونفى وجود شبهة جنائية، وجرى تحرير محضرًا بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.