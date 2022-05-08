المشدد 13 سنة لمهندس معماري بقضية قتل والشروع في أخرى بالنزهة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، بمعاقبة مهندس معماري بالسجن المشدد 7 سنوات عن التهمة الأولى القتل العمد والثانية شروع في قتل والثالثة استعمال قوة والأخيرة تعطيل حركة المرور، وبالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه عن التهمة الرابعة لحيازته مخدر الهيروين بقصد الاتجار فيه، ومصادرة المصاريف.

قتل العمد

أكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 1410 لسنة 2021 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 1244 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، أن المتهم «محمد.م، 30 عامًا، مهندس معماري» في يوم 27 يناير 2021، قتل المجني عليه «شحته.م» عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بأنه وحال تواجده بالسيارة قيادته على جانب من الطريق أبصر قوة من الشرطة تقترب منه وتحيط بسيارته وخشي ضبطه وقرر الهرب وضمر في نفسه قتل أيًا منهم يعترض طريقه فاندفع بسيارته وصدم المجني عليه بمقدمتها فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

الشروع في قتل واستعراض قوة وعنف

كما شرع في قتل المجنى عليه «تامر.ظ»، وأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي، إلا أنه خاب آثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

واستعمل القوة والعنف مع بعض رجال الضبط من قوة قسم النزهة «ليحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبطه لتعمده تعطيل حركة المرور بأن اعتدى عليهم بالإتهامين السابقين، وقد أفضى ذلك الاعتداء إلى موت المجني عليه أمين الشرطة «شحته.م»، وببلغ ذلك مقصده بأن تمكن من الفرار، وأحرز بقصد الاتجار جوهر «الهيروين» المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وتعمد تعطيل حركة المرور بالطريق العام.