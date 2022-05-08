وفاة شاب في ظروف غامضة بالمقطم.. والتحريات: جرعة مخدرات زائدة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض وفاة شاب بدائرة قسم شرطة المقطم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها.

إجراء تحليل مخدرات للمتوفى

كما قررت النيابة العامة أخذ عينات معوية لإخضاعها للتحليل لبيان إذا كان المتوفى تناول شيئًا مسمومًا أو تعاطيه لمادة مخدرة.

تعود الواقعة، عندما تلقى مأمور قسم شرطة المقطم، إخطارا من مستشفى قصر العيني بوفاة شاب إثر إصابته بادعاء تسمم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمود ع ح» 25 سنة، وبالفحص تبين خلو الجثة من أيه إصابات ظاهرية، ورجحت التحريات بأن سبب الوفاة تعاطي المتوفى لجرعة مخدرات زائدة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تشريح جثة أربعيني أنهى حياته أسفل عجلات المترو

وفي واقعة أخرى، انتهت مصلحة الطب الشرعي من إجراء الصفة التشريحية لجثمان «أحمد م م» في العقد الرابع من العمر، والذي أنهى حياته بالقفز أسفل عجلات مترو الأنفاق بمحطة المطرية.

وجاء ذلك بناءً على قرار النيابة العامة لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وتم كتابة التقرير المبدئي الخاص بسبب الوفاة وجار إرساله إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.