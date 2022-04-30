المجلس العالمي للذهب: مصر أكبر مشتر للمعدن الأصفر في الربع الأول من 2022

قال تقرير للمجلس العالمي للذهب، إن هناك زيادة كبيرة في الطلب على النقود والعملات المعدنية في الشرق الأوسط، حيث بلغت قيمة التعافي في الطلب حوالي 17 طنًا من الذهب.

ارتفاع الطلب على شراء الذهب في مصر

وأضاف التقرير الخاص بالمجلس أن السوق المصرية شهدت نموًا كبيرًا في الطلب على الذهب خلال الربع الأول من العام الحالي 2022، موضحا أنه بالرغم من انخفاض أعداد الراغبين في شراء الذهب إلا أن الطلب ارتفع على شرائه.

ارتفاع الطلب المحلي في مصر على الذهب بنسبة 12%

وأشار التقرير إلى أن الطلب المحلي في مصر على الذهب ارتفع بنسبة 12% على أساس سنوي، حيث قدرت قيمة الارتفاع في الطلب بنحو 11 طنًا، وهو ما يعكس توافر أكبر للسبائك والعملات المعدنية والتي كان الإقبال عليها أكثر.

ولفت التقرير إلى أن مصر جاءت في ترتيب أكثر الدول التي قامت بعمليات الشراء الرسمية في قطاع الذهب، موضحًا أن مصر كانت أكبر مشترٍ للذهب خلال الربع الأول من العام الحالي 2022، والتي سجلت 44 طنًا أي بزيادة قدرها 54%.

وأوضح التقرير أن هناك زيادة مرتفعة في قيمة احتياطياتها من الذهب في فبراير، حيث وصل احتياطي الذهب إلى 125 طنًا، أو 19% من إجمالي الاحتياطيات الموجودة، حيث تعد مصر هي الطرف الأعلى بالمقارنة مع المنطقة الإقليمية.

وجاء ارتفاع الطلب على الذهب بشكل كبير خلال الربع الأول من العام الحالي 2022 مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي 2021، حيث قدرت نسبة الارتفاع بـ34%، لافتًا إلى أن الارتفاعات جاءت مدفوعة بالتدفقات القوية من صناديق الاستثمار المتداولة.