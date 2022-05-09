طلاب «رابعة ابتدائي» يؤدون امتحان العلوم والمهارات المهنية اليوم

يواصل طلاب الصف الرابع الابتدائي، لليوم الثاني علي التوالي، أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021/2022، وفقاً للجدول المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

طلاب رابعة ابتدائي يؤدون امتحان العلوم في 15 سؤالا

يؤدي طلاب رابعة ابتدائي اليوم الإثنين 9 مايو 2022، امتحاني العلوم لمدة ساعة ونصف بعدد أسئلة 15 سؤالًا، ومادة المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف بعدد 15 سؤالا، حيث يتضمن الامتحانان أسئلة متنوعة ما بين اختيار من متعدد، وصح وخطأ وتوصيل العبارة بالصورة أو الاختيار الصحيح لها.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي غير موحدة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الصف الرابع الابتدائي غير موحدة على كل المدارس على مستوى الجمهورية، بل لكل مدرسة امتحان مختلف تم وضعه عن طريق توجيه المادة في الإدارة التعليمية.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أن اسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي تقتصر على خطة توزيع المنهج خلال الفصل الدراسي الثاني، مؤكدة علي تطبيق القرار الوزاري 123 لسنة 2021 الخاص تقويم الطلاب.

كما شددت وزارة التربية والتعليم، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في اللجان والمدارس، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وتعقيم اللجان قبل وبعد انتهاء الامتحان.

التعليم تنتهي من الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات أولي وثانية ثانوي

وفي سياق آخر، تنتهي المديريات التعليمية بجميع المحافظات، من الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات أولي وثانية نهاية العام الدراسي 2022 والمقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل 11 مايو وفقاً للجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم.

واعتمدت المديريات التعليمية، أسماء المدارس الخاصة المجهزة لعقد امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي بها، مؤكدة أنه تم تجهيز أعمال الكنترولات وتعقيم اللجان ومتابعة الصيانة البسيطة للمدارس والتأكيد من الأنوار وسلامة الأثاث.