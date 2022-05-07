امتحانات «رابعة ابتدائي» تنطلق غداً بالدقهلية وغرفة عمليات للمتابعة

استعدت مديرية التربية بمحافظة الدقهلية لامتحانات الصف الرابع الابتدائي، التي تبدأ غداً الأحد، للفصل الدراسي الثاني، حيث تبدأ بامتحان مادتي اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف، والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف، وتستمر الامتحانات حتى يوم الخميس القادم، بأداء الامتحان في مادة الرياضيات، فيما انطلقت، اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021/ 2022، لصفوف النقل بمدارس الدقهلية، وفقاً للجداول المعتمدة والقواعد المنظمة للامتحانات.

انطلاق امتحانات النقل بمدارس الدقهلية

وقال علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن اليوم السبت 7 مايو، شهد إجراء الامتحانات لتلاميذ الصف السادس الابتدائي، وطلاب الصفين الأول والثاني للمرحلة الإعدادية، وطلاب الصف الأول والثاني والثالث للتعليم المهني، وطلاب مدارس المكفوفين وضعاف السمع، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وأضاف «عبد الرؤوف»، في بيان صحفي، أنه تم تجهيز كافة لجان الامتحانات بجميع مدارس المحافظة وتطهيرها وتعقيمها وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لضمان سير منظومة العمل بكل دقة وانضباط، بعيداً عن أي قلق أو توتر.

تقرير مفصل عن سير اللجان الامتحانية

وأشار وكيل وزارة تعليم الدقهلية إلى أنه كلف مديري الإدارات التعليمية بمتابعة اللجان الامتحانية، للتأكد من انضباط اللجان، وموافاته بتقرير مفصل عن سير اللجان الامتحانية، مؤكداً أن غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم تتواصل لحظة بلحظة مع غرف عمليات الإدارات التعليمية، لرصد أي مشكله وحلها فور حدوثها، وأكد أن الامتحانات تسير وفق القواعد المنظمة، ولم ترصد غرف العمليات أي شكاوى من صعوبة الامتحانات.

وأدى تلاميذ الصف السادس الابتدائي اليوم السبت، الامتحان في مادة اللغة العربية، خلال الفترة الأولى، وفي ماده التربية الإسلامية خلال الفترة الثانية، كما أدى طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في مادة الحاسب الآلي خلال الفترة الأولى، ومادة الجبر والاحصاء في الفترة الثانية، فيما أدى طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان ماده الحاسب الآلي خلال الفترة الأولى، ومادة اللغة العربية في الفترة الثانية.