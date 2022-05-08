إجراءات التقدم لعقد لجنة امتحان خاصة للطلاب المرضى.. والأوراق المطلوبة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات التقدم لعقد لجنة امتحان خاصة للطلاب المرضى في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وكذلك الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم، والتوقيتات الزمنية المحددة لتقديم الطلب، والمبلغ المطلوب للحصول على الخدمة للطلاب.

إجراءات التقدم لعقد لجنة خاصة لامتحان الطلاب المرضي

وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطاب لها، أنه يتم سداد قيمة طابع تعليم لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، ويلصق الطابع على الطلب المقدم وفقاً للإجراءات التالية:-

- قبل موعد انعقاد الامتحان بثلاثة أيام على الأقل، إذا كان الطالب موجودا بمستشفى حكومي عام، وأعدت اللجنة الطبية المركزية تقريراً بحالته تم تسليمه للمديرية أو الإدارة التعليمية بمعرفة ولي الأمر قبل موعد انعقاد الامتحان بأسبوع على الأقل.

- فور تقديم الطلب، في حالات المرض الفجائية أو حدوث حادث للطالب ليلة انعقاد الامتحان أو أثنائه، على أن يتعهد ولي الأمر في هذه الحالة بتقديم تقرير اللجنة الطبية المركزية المختصة في موعد غايته يومان من تاريخ تقديم الطلب.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم لعقد لجنة خاصة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم لعقد لجنة خاصة للطلاب المرضى، وهي كالتالي:-

- تقرير اللجنة الطبية المركزية عن حالة الطالب الموجود بمستشفى حكومي عام قبل موعد انعقاد الامتحان، والذي يُسلم لولي الأمر بناء على كتاب موجه للجنة الطبية من الإدارة التعليمية المختصة، ويقدم قبل موعد انعقاد الامتحان بأسبوع على الأقل.

- في الحالات المرضية الفجائية يتم عقد لجنة خاصة لامتحان الطالب، على أن يقدم التقرير الطبي في موعد غايته يومين من وقوع الحالة المرضية الفجائية وتقديم الطلب.

- أي تقارير أو شهادات طبية توضح الحالة المرضية للطالب، وتبين ما إذا كان الطالب يستطيع تأدية الامتحان دون أن يلحق به أي ضرر بسبب امتحانه اثناء المرض.

- صورتان شخصيتان حديثتان للطالب المريض.