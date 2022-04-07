وزير التعليم يوجه رسائل عاجلة لأولياء الأمور بشأن «رابعة ابتدائي»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يجب على أولياء الأمور تحديد إجابة سؤال مهم وهو: «لماذا يتعلم ابني؟» حتى يتمكنوا من مساعدته في تحقيق الهدف الحقيقي من تعلمه، وهو أن يوظف كل قدراته ومهاراته والمفاهيم الذي يكتسبها في أثناء رحلة تعلمه والتي لها أثر في تكوين شخصيته وتنمية مهاراته، حتى يفيد بها مجتمعه وبلده، والأهم قدرته على تطبيقها والاستفادة منها وربطها بالحياة العملية.

كيفية استخدام الأرقام الكسرية في الحياة الواقعية

وأضاف «شوقي» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، أن التلاميذ في منهج الرياضيات بالصف الرابع الابتدائي يتعلمون الأرقام الكسرية وكيفية استخدامها في الحياة الواقعية، مثل وصفات الطعام، إذ يستخدم نصف ملعقة أو ربع كوب كما يعبر عن عمليات البيع والشراء على سبيل المثال في كتاب التلميذ: «مازن يحتاج 3\4 كوب سكر لوصفته وكان لديه كوب قياس يحتوي على 1\4 كوب من السكر، كم مرة سيحتاج لملء كأس القياس لوصفته؟»

قراءة وتحليل الرسم البياني

وتابع وزير التربية والتعليم، أن الطلاب يتعلمون في الوحدة الحادية عشرة كيفية قراءة وتحليل الرسم البياني، واشتقاق المعلومات منه المفيدة لهم في الحياة، مشيرًا إلى أنه يجب على جميع الباحثين، والطلاب الجامعيين، معرفة الكثير عن المعاجم وكيف تحولت إلى إلكترونية وكيفية الاستفادة منها من خلال ورش «York Press» على بنك المعرفة المصري.

ولفت إلى أنه جرى إنشاء «Britannica Fundamentals» للطلاب لممارسة مهاراتهم في القراءة والكتابة والحساب، واستكشاف العالم من حولهم وحتى للإبداع في الرسم، ويمكن الوصول لمصادر «Britannica» من خلال منصة إدارة التعلم «LMS» عبر بنك المعرفة المصري، موضحًا أنها ألعاب تعليمية آمنة لمشاركتها مع الأطفال في المنزل.