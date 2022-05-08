الغرف التجارية تكشف أسباب ارتفاع سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجّل الذهب، اليوم الأحد، سعرا جديدا، ليكسر عيار 18 منه، لأول مرة، حاجز الـ1000جنيه وسط ارتفاعات غير مسبوقة لكافة الأعيرة.

ليباع عيار 24 بسعر 1383 جنيها، وعيار 21 بسعر 1210 جنيهات، وعيار 18 بسعر 1037 جنيها، والجنيه الذهب بسعر 9 آلاف و680 جنيها.

سعر الذهب عالميا

وبيعت الأوقية بسعر 1.882.93 دولار، وبيع عيار 24 بسعر 60.53 دولار، وبيع عيار 22 بسعر 55.49 دولار، وبيع عيار 21 بسعر 52.97 دولار، وبيع عيار 18 بسعر 45.40 دولار، بداية تعاملات اليوم الأحد.

الأسباب وراء ارتفاع سعر الذهب في السوق المحلي

وقال نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية السابق، لـ«الوطن» إن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع سعر الذهب في السوق المحلي وتجاوز عيار 18 حاجز الـ1000 جنيه اليوم هو تراجع الدولار، والذي تربطه علاقة عكسية مع الذهب.

واستبعد في الوقت ذاته أن يكون العرض والطلب في مصر سببا في الارتفاع محليا، لافتا إلى أن البورصات العالمية فقط هي التي تحدد سعر الأوقية.

وكشف عن أن لجوء عدد كبير من البنوك المركزية لشراء أطنان من الذهب كجزء من الاحتياطات لديها أحد أهم المحركات لارتفاع سعر الذهب عالميا، فلجوء دول عديدة إلى التحوط بالذهب بعد الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم وتراجع الإنتاج والتغيرات الجيوسياسية أدت إلى ارتفاع الطلب عليه، بحسب «نجيب».

وتابع «نجيب»: إن الأوقات التي تكون فيها احتياطيات الدول من النقد الأجنبي كبيرة، فإن البنك المركزي يقلل كمية الذهب التي يحتفظ بها، وذلك لأن الذهب عكس السندات أو حتى الأموال في حساب الودائع، فإنه لا يولد أي عائد.

وأوضح «نجيب» أن سعر الذهب يتمتع بمرونة سعرية إيجابية، مما يعني أن القيمة تزداد مع زيادة الطلب، وأن الذهب غالبا ما يتحرك أعلى عندما تسوء الظروف الاقتصادية، ونصح «نجيب» المواطنين بعدم البيع والشراء عند عدم اليقين أو التذبذب إلا للمضطرين فقط.