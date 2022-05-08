حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الإثنين 9-5-2022 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس غدا الإثنين الموافق 9 مايو 2022، لافتة إلى نشاط للرياح الشمالية الشرقية بشكل متقطع خلال ساعات النهار، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية والغربية، والقاهرة الكبرى، والوجه البحري، وسط وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومدن ومحافظات شمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة هناك.

حالة الطقس غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها منذ قليل، أنّ الشبورة المائية تكون كثيفة في الصباح الباكر، على الطرق المؤدية إلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، ووسط وجنوب سيناء، والقاهرة الكبرى، وسلال جبال البحر الأحمر، ومدن القناة، مع وجود فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشرقية والغربية ووسط سيناء، وجبال البحر الأحمر.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنّ الطقس سيكون حار على القاهرة الكبرى، ومحافظات شمال وجنوب الوجه البحري، ومدن جنوب سيناء، في حين يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، شديد الحرارة على مدن ومحافظات شمال وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار، وتسجل درجات الحرارة العظمى بين 30 - 40 درجة، حسب محافظات شمال وجنوب البلاد، ومنطقة مصر الوسطى وشمال الدلتا.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنّه مع ابدية ساعات الليل، يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وطقس معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مائل للبردوة على السواحل الشرقية والغربية ووسط سيناء، وسلاسل البحر الأحمر، حيث تسجل درجات الحرارة الصغري بين 18 لـ26 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 9 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.