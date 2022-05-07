توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. ارتفاع في درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود غدا الأحد الموافق، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار غدا على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء، وكثافة في الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لـ حالة الطقس يوم الاثنين، فمن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ويكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر بداية من الساعة 4 وحتى الساعة 7 صباحا.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 8 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22 .

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 9 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 10 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.