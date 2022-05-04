درجات الحرارة اليوم الأربعاء 4-5-2022 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء ثالث أيام العيد، طقس مائل للحرارة على شمال وجنوب محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية، على السواحل الشرقية والغربية، والصحراء الغربية، ووسط سيناء، وجبال البحر الاحمر، في حين يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، 4 مايو 2022 ، تسجل 22 درجة على السواحل الشمالية الغربية، كما تتوقع أن تسجل 34 درجة على جبال البحر الاحمر، ومحافظة جنوب سيناء، في حين تسجل 29 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، و30 درجة على محافظات شمال الصعيد، بزيادة نحو 4 درجات، عن درجات الحرارة المسجلة آخر أيام رمضان ، كما تسجل درجات الحرارة 41 درجة على محافظات جنوب الصعيد، حيث يسود طقس شديد الحرارة، مع بداية ساعات النهار.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تنخفض ليلًا، ما بين 10 إلى 13 درجة.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء في مصر على النحو التالي:

القاهرة 29-17

الإسكندرية 24-17

وادي النطرون 29-18

طنطا 29-17

شبين الكوم 29-17

دمنهور 27-17

بلطيم 26-17

مطروح 24-17

السلوم 23-15

سيوة 28-15

بورسعيد 23-18

دمياط 23-18

الزقازيق 29-18

المنصورة 31-18

الإسماعيلية 29-17

السويس 30-19

العريش 24-16

رفح 32-16

رأس سدر 30-17

نخل 27-13

نويبع 33-19

طابا 27-16

كاترين 26-11

الطور 31-18

شرم الشيخ 32-24

الغردقة 35-22

مرسى علم 34-23

الفيوم 29-17

بني سويف 29-17

المنيا 30-18

أسيوط 31-19

سوهاج 31-19

قنا 37-21

الأقصر 34-21

أسوان41-24

إدفو 40-25

أبو سمبل 41-24

الوادي الجديد 40-21

شلاتين 35-21

أبو رماد 35-22

حلايب 34-26

رأس حدربة 33-25