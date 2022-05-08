طلاب الصف الرابع الابتدائي يشيدون بامتحان العربي: عكس ما توقعنا

أدى طلاب الصف الرابع الابتدائي، اليوم، امتحان مادة اللغة العربية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022، ورقيا في المدارس داخل لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والمديريات ووزارة التربية والتعليم، والتي وجّهت بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية في اللجنة الامتحانية.

إشادة بأسئلة امتحان العربي لـ رابعة ابتدائي

وأشاد طلاب الصف الرابع الابتدائي، بمستوى امتحان مادة اللغة العربية، مؤكدين أنّ الأسئلة جاءت مباشرة وسهلة ولم تشمل أي صعوبة وعكس توقعاتهم: «الامتحان غطى جميع أجزاء المقرر الدراسي سواء النصوص أو القراءة أو النحو».

الامتحان من المقرر الدرسي

وأضاف طلاب الصف الرابع الابتدائي لـ«الوطن»، أنّ الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، والأسئلة لم تكن معقدة، وجميع الأسئلة من المقرر الدراسي ولا توجد أي أسئلة خارج المنهج، موضحين أنّ الامتحان يركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وأوضح الطلاب، أنّهم استفادوا من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، من حيث التدريب بشكل جيد على نوعية الأسئلة الجديدة التي تركز على الفهم وأبرزها قناة مدرستنا التعليمية، متمنين أن تكون الامتحانات المقبلة في مستوى امتحان مادة اللغة العربية.

من جانبهم، قال محمد إسماعيل، مدير مدرسة ناصر الابتدائية بإدارة الدقي التعليمية، إنّ طلاب الصف الرابع الابتدائي، أدوا امتحان اللغة العربية في جو يسوده الهدوء، ولم يتم رصد أي شكوى من قبل الطلاب حول مستوى الأسئلة أو جودة ورقة الطباعة.

وأضاف إسماعيل لـ«الوطن»، أنّ ورقة امتحان اللغة العربية جاءت وفق المواصفات الفنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم، حيث تنوعت مستويات الأسئلة لقياس المستويات المختلفة من الطلاب حيث شملت أسئلة بسيطة وسهلة، وأخرى تقيس مستويات عليا من الطلاب لمراعاة الفروق الفردية بينهم.