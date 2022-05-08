«تعليم الدقهلية»: غرفة العمليات لم تتلق شكوى بشأن صعوبة امتحانات النقل

انطلقت، اليوم، امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي في محافظة الدقهلية، فيما اُستأنف اليوم الثاني لامتحانات صفوف النقل الإعدادي والإعدادي المهني والتربية الخاصة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، وأكد رئيس غرفة العمليات المركزية عدم تلقي غرفة العمليات شكوى من صعوبة الامتحانات.

اتخاذ الإجراءات الاحترازية

وبحسب بيان صحفي لمديرية التربية والتعليم، كلف علي عبد الرؤوف وكيل الوزارة مديري الإدارات التعليمية بمتابعة سير اللجان الامتحانية، وموافاته بتقرير مفصل عن اللجان، والتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، والتباعد الاجتماعي بين الطلاب.

وأكد «عبدالرؤوف»، على ضرورة تطهير اللجان قبل وبعد انتهاء الامتحانات.

وشدد وكيل الوزارة على التأكد من ورقة الأسئلة، وأن تكون واضحة الطباعة وخالية من الأخطاء الطباعية، فضلا عن توفير الإضاءة والتهوية باللجان، وتوفير الراحة والطمأنينة للطلبة ومنع الغش بكل سبله ومنع استخدام المحمول داخل اللجان.

الامتحان في مستوى الطالب المتوسط

وأكد علي عبد الرؤوف، أنه من خلال تواصل بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، أكد أن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، مع مراعاة الطالب المتفوق، وأن الامتحان شامل أجزاء المنهج الدراسي.

وفي سياق متصل، تابع محمد هجرس، رئيس مركز ومدينة بني عبيد نبيل أبو المعاطي نائب رئيس المركز، لجان امتحانات المراحل المختلفة في يومها الثاني ببنى عبيد‎ ‎في إطار الاهتمام الدائم والمستمر بالعملية التعليمية وبحضور علاء إسماعيل مدير عام الإدارة ‏التعليمية، مدرسة بنى عبيد الجديدة لمتابعة حسن سير الامتحانات ومدى انتظامه وكيفية دخول الطلاب ‏لجان الامتحانات والاطمئنان على تواجد المراقبين وجميع العاملين باللجان خلال فترة الامتحانات‎.‎

وشدد العميد محمد هجرس، على عدم تواجد أي من الباعة الجائلين بمحيط كل لجنة لعدم بيع أي ‏مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعمل على تذليل ‏كافة المعوقات أمام رؤساء اللجان والمراقبين، والطلاب، وتوفير سبل الحماية والأمان لجميع أفراد ‏المنظومة خلال فترة الامتحانات‎.‎