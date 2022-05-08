الزراعة تتابع حصاد وتوريد القمح وتستلم خام التقاوي للمحاصيل الشتوية (صور)

تتابع وزارة الزراعة حصاد وتوريد القمح من الحقول حتى الشون والمطاحن والصوامع في جميع محافظات الجمهورية.

توعية بأساليب الحصاد الجيدة

وبناءا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تواجدت قيادات الوزارة مع المزارعين لتوعية بأساليب الحصاد الجيدة وكذلك تسهيل إجراءات التوريد وتقاضي الثمن وأيضًا التعامل الفوري مع الشكاوى والبلاغات التي تواجه المزارعين والعمل على حلها فورًا.

محطات الغربلة

وفي سياق متصل، أعلنت الإدارتين المركزيتين لإنتاج التقاوي وفحص واعتماد التقاوي، بدء عمليات استلام خام تقاوي المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح وأيضا الفول والشعير والبسلة، وذلك بواسطة محطات الغربلة المنتشرة بمحافظات الجمهورية، للإعداد والتجهيز لتقاوي الموسم الجديد، بتقاوي ذات جودة وانتاجية عالية ومقاومة للأمراض.