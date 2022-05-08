انتظام سير امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل ببورسعيد

أكد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، انتظام سير امتحانات نهاية العام للمرحلتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 لصفوف النقل في أول أيامها، وعدم تسجيل مشكلات أو ملاحظات من الطلاب حول أوراق الأسئلة والإجابات والعملية الامتحانية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أنه يوجد غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم متفرع منها غرف فرعية لمتابعة الامتحانات.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إن إجمالي عدد طلاب الصف الرابع الابتدائي بالمحافظة هو 15057 طالبا وطالبة، وعدد طلاب الصف الأول الإعدادي هو 14114 طالبا وطالبة، بينما بلغ عدد طلاب الصف الثاني الإعدادي 13780 طالبا وطالبة.

لا توجد شكاوى أو معوقات تعكر صفو الامتحانات

وقام الدكتور أكرم حسن بجولة تفقدية لمتابعة الامتحانات، طالت مدارس علي مبارك الابتدائية والتحرير الإعدادية للبنات والغرفة التجارية الإعدادية للبنين، مشيرا إلى أن غرف العمليات بالإدارات التعليمية لم ترصد أي معوقات إدارية أو مشكلات قد تعكر صفو العملية الامتحانية.

ولفت وكيل الوزارة أن 194 طالبا وطالبة مقيدين بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة علي مبارك الابتدائية، قد أدوا امتحاني مادة اللغة العربية ومادة التربية الدينية اليوم وسط أجواء امتحانية ممتازة.

وأضاف «حسن»، أن 207 طالبات مقيدات بالصف الأول الإعدادي بمدرسة التحرير الإعدادية للبنات قد أدين اليوم امتحان مادة اللغة العربية، بينما أدت 225 طالبة مقيدات بالصف الثاني بنفس المدرسة مادة الدراسات الاجتماعية في هدوء تام.

وقال وكيل الوزارة إن 275 طالبا مقيدين بالصف الأول بمدرسة الغرفة الإعدادية للبنين، قد أدوا امتحان مادة اللغة العربية، بينما أدى 274 طالبا مقيدين بالصف الثاني بنفس المدرسة الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية بكل يسر.

«تعليم بورسعيد» تستعد مبكرا لإجراء امتحانات صفوف النقل

وأشار إلى أن تعليم بورسعيد استعد مبكرا لإجراء امتحانات صفوف النقل بالمحافظة قبل أجازة عيد الفطر المبكر، لافتا إلى أن الامتحانات مستمرة حتى يوم الخميس القادم الموافق 12 مايو الجاري بالنسبة للصفوف سالفة الذكر، حيث ستبدأ بعدها امتحانات نهاية العام الدراسي للصفين الخامس والسادس الابتدائي، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب.