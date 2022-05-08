تعليم شمال سيناء: لم نتلق شكاوى من امتحانات الصف الرابع الابتدائي اليوم

قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن الأمور تسير بشكل طبيعي في اليوم الثاني لامتحانات النقل الابتدائي والإعدادي في إدارات المحافظة الست.

تعليم شمال سيناء: أوراق الامتحانات وصلت مدارس الشيخ زويد

وأضاف «رضوان»، أن غرفة العمليات بشمال سيناء لم تتلق حتى هذه اللحظات أي شكاوى بخصوص الامتحانات، وأن الأمور تسير بشكل طبيعي، وجميع الأوراق الخاصة بالامتحانات «أسئلة وأجوبة» وصلت مدارس القرى العائدة جنوب وغرب الشيخ زويد.

ويؤدي طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي الامتحانات اليوم، في مادة العلوم الفترة الأولى، ومادة الجبر والإحصاء الفترة الثانية، كما يؤدي طلاب الصف الخامس الابتدائي الامتحان في مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية، وكان قد أدى طلاب الصف الخامس الابتدائي أمس امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، والبالغ عددهم 10127 طالبا وطالبة.

طلاب التعليم الفني يؤدون الامتحانات اليوم

ويؤدي طلاب التعليم الصناعي الامتحانات اليوم، بحضور 2211 طالبا وطالبة بالصف الأول، و2209 طلاب في الصف الثاني.

وأكدت مديرية التربية والتعليم، أن طلاب الصف الأول بالتعليم التجاري بلغ عددهم 1061 طالبا وطالبة، وطلاب الصف الثاني 1045 طالبا، وطلاب الصف الأول بالتعليم الفندقي بلغ 74 طالبا وطالبة، والصف الثاني 48 طالبا، كما بلغ إجمالي عدد طلاب الصف الأول بالتعليم الزراعي 719 طالبا، وبلغ إجمالي طلبة الصف الثاني 379.