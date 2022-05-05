أهالي ضحايا حادث الطريق الدولي بكفر الشيخ: «عيد حزين في قرية الزاوي»

تعيش قرية «الزاوي»، التابعة لمركز كفر الشيخ، حالة من الحزن الشديد، بعدما فقدت القرية 4 أشخاص من أسرة «الغنام» في لحظة واحدة، إثر حادث تصادم أليم، وقع على رافد الطريق الدولي الساحلي «بلطيم - كفر الشيخ»، أمام قرية «كلش»، أمس الأول الثلاثاء، ثاني أيام عيد الفطر، ولم يستوعب غالبية الأهالي بعد تلك الصدمة، التي أفقدتهم القدرة على التركيز، وتداركها، ليتحول عيدهم إلى مأتم.

أقارب الضحايا: «مش قادرين نستوعب الصدمة»

«مش قادرين نستوعب الصدمة، والد السيد لحد دلوقتي عنده حالة توهان، كل شوية بينادي عليه ويقوله أطلع أقف مع الناس خد عزا أمك، مستوعب وفاة زوجته، لكنه غير مستوعب وفاة ابنه الوحيد على 5 بنات»، هكذا بدأ «إبراهيم الغنام»، ابن عم «السيد بدير الغنام»، أحد المتوفين في الحادث، لـ«الوطن»، مؤكداً أنهم يتلقون العزاء في «السيد» ووالدته وزوجته وابنه الرضيع، الذين راحوا جميعاً ضحية الحادث الأليم على الطريق الساحلي الدولي.

ابن عم الفقيد: «كان واقف معانا بياخد عزا ابن عمه»

وقال «الغنام»، ابن عم المدرس الذي لقى مصرعه في الحادث مع والدته وزوجته وطفلهما الرضيع، في بث مباشر لـ«الوطن»، إن «السيد» كان معلماً للغة العربية، وزوجته مدرسة معه في نفس المدرسة، وأضاف أنه قبل وفاته بعدة ساعات كان يأخذ العزاء في ابن عمه، الذي توفى قبل أيام في حادث أيضاً، وتابع بقوله: «الناس مش مصدقة إن السيد اللي كان واقف في وسطهم، وبياخد عزا ابن عمه اللي توفى قبل أيام، هو كمان توفى، يعنى ميت كان بياخد عزاء ميت».

ووصف «محمد الغنام»، ابن عم المتوفي، المدرس الفقيد بأنه كان «حسن الخلق»، وأضاف: «مش مستوعب أن الأسرة راحت في شربة ميه، السيد كان بيحب الكبير والصغير، عمره ما قصر في واجب حد، الناس جاية تعزيه من كل صوب وحدب، محدش مصدق، هناك حالة كبيرة من النعي له ومصر كلها بتدعيله، وباقوله أنت في الجنة، ماذا بينك وبين الله ليحضر الآلاف جنازتك أنت وأمك وزوجتك وابنك؟».

كما أكدت «الحاجة فاطمة»، جارة المتوفين، أنها لم تصدق أن جيرانها جميعاً ماتوا في نفس اللحظة وفي حضن بعض، وأضافت: «كانوا بيحبوا بعض جداً، وزي ما يكون ربنا مش عاوزهم يفترقوا، فماتوا مع بعض»، وأشارت إلى أن الزوجة «منى» كانت تعتبر والدة زوجها وكأنها أمها وليست حماتها، حتى أن الأخيرة أوصت بدفن زوجة ابنها معها في نفس القبر.

وشهد رافد الطريق الدولي «بلطيم - كفر الشيخ»، حادثاً أليماً أمس الأول الثلاثاء، ثاني أيام عيد الفطر، بين سيارة ملاكي وسيارة نقل «جامبو»، أسفر عن مصرع 4 أفراد من أسرة واحدة، وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ.

وتبين أن المتوفين هم «السيد بدير الغنام»، 45 سنة، مدرس لغة عربية، ووالدته «منى الهني»، 60 سنة، وزوجته «منى محمد»، 41 سنة، مدرسة، ورضيعهما «أحمد السيد الغنام»، 6 أشهر.