صوامع الإسكندرية تستقبل 2267 طن قمح منذ بدء موسم التوريد

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، أن الدولة تبذل أقصى جهدها لتوفير مخزون استراتيجي آمن من القمح، مشيرا إلى توجيه جميع المديريات المسؤولة عن عملية توريد الأقماح إلى اتخاذ كل التدابير، حيث يعد القمح من أهم المحاصيل الزراعية التى يهتم عدد كبير من الفلاحين بزراعتها هذا العام، باعتباره المصدر الرئيسي لرغيف الخبز.

توريد القمح في الإسكندرية

وأضاف محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، أن إجمالي ما تم توريده إلى صوامع وبناكرالمحافظة، بلغ 2267 طنا، وذلك منذ بداية موسم توريد محصول القمح ثالث أيام عيد الفطر المبارك حتى أمس، وذلك في جميع المواقع التخزينية بالمحافظة وهي 4 صوامع و3 بناكر مجهزة لتوريد الأقماح، في برج العرب والكنج مريوط، والعامرية.

وأشاد المحافظ؛ بالدور الفعال الذي تقوم به اللجان المتخصصة من مديرية تموين الإسكندرية، برئاسة محمد سعد الله مدير مديرية التموين والجهات المختلفة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، لافتاً إلى أن عمليات توريد الأقماح تسير بدون أية مشاكل ودون عقبات.

تسهيل إجراءات توريد الأقماح

ومن جانبه، أكد «سعد الله»، اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تسهيل توريد الأقماح في جميع المواقع المحددة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة، مشيرا إلى أنه تم تقديم كافة أشكال وصور الدعم والتيسيرات على المزارعين لاستقبال القمح بشكل منتظم مع التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة.