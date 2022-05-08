محافظ سوهاج يبحث الموقف التنفيذي لـ29 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لـ29 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، منها 9 مراكز شباب إنشاء جديد، و17 سور ما بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، إضافة إلى إحلال وتجديد مبنيين إداريين، وملعب خماسي.

الانتهاء من 6 مراكز شباب

وأوضح محافظ سوهاج، الانتهاء من 6 مراكز شباب، وهي مركز شباب الفراسية بساقلتة، ومركزي شباب الزوك الغربية، والدويرات بالمنشأة، ومركزي شباب أولاد عليو، والعوكلية بالبلينا، ومركز شباب يحيى الحاجر بدار السلام، لافتا إلى انه جار الانتهاء من 3 مراكز شباب أخرى تتراوح نسب التنفيذ بها من 70 إلى 98%.

إقامة 16 سورا لمراكز الشباب

وأشار المحافظ إلى الانتهاء من إنشاء 16 سورا لمراكز شباب سلامون بطما، وأبو عزيز بالمراغة، والطوايل الغربية، والرياينة الحاجر بساقلتة، والكوامل قبلي، ونجع طوخ، وأولاد حمزة، وروافع العيساوية بالمنشأة، وخارفة جرجا، والخلافية، والعوامر قبلي بجرجا، والسلماني بالبلينا، وأولاد يحيى الحاجر، ونجوع مازن شرق، وأولاد الشيخ، وعرب العطيات بدار السلام.

ولفت المحافظ إلى أنه جار العمل في سور مركز شباب الحاجر بأولاد يحيى بنسبة تنفيذ بلغت 95%، وجاري الانتهاء من المبنى الإداري لمركز شباب الأغانة بطما بنسبة تنفيذ بلغت 95% أيضا، كما تم الانتهاء من إنشاء ملعب خماسي بمركز شباب أولاد سلامة بالمنشاة جنوب سوهاج، بنسبة تنفيذ 100%.