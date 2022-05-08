الصحة تعلن تطوير 8 خطوط ساخنة لسرعة تواصل المواطنين معها.. اعرفها

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تطوير الخطوط الساخنة للوزارة لتقديم الدعم والاستفسارات المختلفة للمواطنين حول جميع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة، في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين.

واستعرضت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي لها كل الخطوط الساخنة للوزارة؛ لتسهيل مهمة التواصل مع المواطنين بشكل مباشر، وتلقي الاستفسارات المختلفة منهم بشأن الأمراض المعدية وغير المعدية والخدمات المختلفة الأخرى، وجاءت الخطوط الساخنة على النحو التالي:

الخطوط الساخنة لوزارة الصحة والسكان

- الخط الساخن 105، وهو المسؤول عن تقديم جميع المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا، وكذلك اللقاحات لمصابي كورونا وغيرهم.

- الخط الساخن 1440 وهو المسؤول عن تقديم كل الاستفسارات المتعلقة بمصابي العزل المنزلي لحالات فيروس كورونا، ومتابعة الحالات وتقديم كل التوجيهات والاستشارات من خلال المتخصصين.

- الخط الساخن 15335 وهو المنوط بتقديم كل الاستفسارات عن مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالاعتلال الكلوي، و100 مليون صحة، والتي انطلقت منذ 3 أعوام ولا تزال مستمرة.

- أما الخط الساخن 15300 فهو الخط الخاص بتقديم خدمة الرد على استفسارات إنهاء قوائم انتظار الجراحات العاجلة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

- 15344، وهي خدمة الكول سنتر الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ومسؤول عن تعريف المواطنين بشروط التأمين وكيفية الاستفادة منه.

- 08008880700 هو الخط الخاص بخدمة الدعم النفسي المقدمة من خلال وزارة الصحة.

الصحة تطالب المواطنين بالتواصل معها

- 123 هو الخط الأهم بالنسبة للوزارة، وتم تطويره لخدمة طلب الإسعاف.

- 15366 الخط الخاص بالاستفسارات المتعلقة بخدمات نقل الدم القومية.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة التواصل مع الوزارة معها من خلال هذه الخطوط، واستقبال كل الاستفسارات المختلفة، والرد عليها من خلال المصادر الرسمية لها.