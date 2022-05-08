إصابة 3 أشخاص بينهم طفلان في انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب 3 أشخاص بينهم طفلان في حادث انقلاب سيارة ملاكي في أرض زراعية بطريق بهبشين دنديل بمركز ناصر، شمال محافظة بني سويف، اليوم الأحد، وجرى استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى، لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي على طريق بهبشين دنديل في بني سويف

وتلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على جانب طريق بهبشين دنديل بدائرة مركز ناصر، نتج عنه إصابة 3 أشخاص بينهم طفلان، ووجه مدير الأمن بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه العناية الطبية اللازمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية.

الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف في بني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة بنى سويف لتلقي العلاج اللازم لهم، تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير المستشفى.

بيانات المصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي

واستقبلت طوارئ مستشفى جامعة بني سويف المصابين، وهم صفاء سنوسي، 39 سنة، ربة منزل، مصابة بكدمات وسحجات، ومديحة بدر، 8 سنوات، مصابة جروح وسحجات بالوجه واليدين، ومصطفى أحمد، 4 سنوات، مصاب كدمات وسحجات بالجسم.

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم ودرجة الإصابة التي تعرضوا لها خلال الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة.