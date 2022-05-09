فوائد القطع الموفرة: تتحكم في ضغط المياه وتوفر 55% من الاستهلاك

كشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن أن القطع الموفرة توفرعند تركيبها من 35% إلى 55% من استهلاك المياه سواء بالقطاع المنزلي أو التجاري ما يؤدي إلى خفض قيمة الاستهلاك بفاتورة المياه.

تركيب على طرف الصنبور أو وصلات المواسير

وقالت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إن القطع الموفرة هي «قطع ذكية» غاية في البساطة تركب على طرف الصنبور أو وصلات المواسير، وتتحكم في ضغط المياه من خلال مزج المياه مع الهواء لتعظيم الاستفادة منها.

مميزات القطع الموفرة عند استخدامها

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إلى أن القطع الموفرة لها العديد من المميزات عند استخدامها وهي كالتالي:

- توفر من 35% إلى 55% من استهلاك المياه.

- تعمل على التحكم في ضغط المياه.

- سهولة الفك والتركيب.

- غير قابلة للانسداد.

- مكونات آمنة تمنع تكون الكلس.

- لا يوجد مجال لتكون البكتيريا.

- السعر في متناول الجميع.

تمكنك من فتح المياه أوتوماتيك بلمسة واحدة

وأكدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن القطعة الموفرة تمكنك من فتح المياه أوتوماتيك بلمسة واحدة وضد انتشار العدوى وصديقة للبيئة ويمكن للمواطن أن يقوم بتركيبها بنفسه إضافة إلى أنها ذات قوة تحمل عالية.

فروع خدمة العملاء الموجود بها القطع الموفرة

وأوضحت الشركة أن فروع خدمة العملاء المتوافر بها القطع الموفرة كالتالي:

- أبو قير 3: شارع الشيخ محمد عبده نهاية طريق جمال عبد الناصر - المندرة

- سيدى بشر: شارع سيف عمارات البروج A - سيدي بشر قبلي.

- الرمل: طريق الحرية - أمام قسم الرمل - فلمنج.

- النزهة: محطة المنشية 2 - الطريق الدائري.

- الإبراهيمية: 30 شارع عبد المنعم سند - كامب شيزار.

- البلد ومحرم بك: خلف الشركة الشرقية للدخان - المحمودية.

- القباري: 125 شارع المكس

- العجمي والساحل: شارع البيطاش

- أكتوبر: داخل منطقة 6 أكتوبر

- العامرية: بجوار شركة مساهمة البحيرة الناصرية.

- برج العرب: طريق برج العرب - شارع الورش.

- النوبارية: ك81 - طريق إسكندرية - القاهرة الصحراوي.