سوهاج تحصد المركز 713 من 8084 جامعة في تصنيف سيماجو الإسباني

قال الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة حصلت على المركز 713 عالميا بتصنيف سيماجو الإسباني لعام 2022، والذي يضم 8084 جامعة على مستوى العالم، ويهتم بتصنيف المؤسسات الأكاديمية والبحثية من خلال استخدام مؤشر مركب يعكس ثلاثة معايير رئيسية هي الأداء البحثي والابتكار والتأثير المجتمعي المقاس من خلال ظهورها على الويب.

التصنيف يهتم بترتيب الجامعات والمراكز البحثية

وأوضح رئيس جامعة سوهاج أن هذا التصنيف يهتم بترتيب الجامعات والمراكز البحثية وفقًا لمؤشر مُركب، يجمع بين 3 مؤشرات مُختلفة، تستند إلى أداء البحث (50%)، ومُخرجات الابتكار (30%)، والتأثير المجتمعي (20%)، ويتضمن كل مؤشر رئيسي عددًا من المؤشرات الفرعية، بشرط أن تنشر المؤسسة ما لا يقل عن (100) بحث في قاعدة بيانات Scopus خلال عام التقييم.

تصنيف سيماجو الإسباني لهذا العام شهد تقدمًا ملحوظًا للجامعات المصرية

يذكر أن تصنيف سيماجو الإسباني لهذا العام شهد تقدمًا ملحوظًا لجامعة سوهاج، وللجامعات المصرية، والذي يعكس الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بمنظومة التعليم العالي في مصر، وكذلك الجهود المبذولة من جانب الجامعات المصرية لتحسين تصنيفها عالميًا.

يذكر أنه استضافت جامعة سوهاج، أمس السبت، الجلسة الختامية للنسخة الأولى من نموذج محاكاة مجلس النواب المصري، رعاية وبحضور طارق الفقى محافظ سوهاج، وينظمها أسرة طلاب من أجل مصر تحت رئاسة بمشاركة، المهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، (الأمين العام) وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، والدكتور طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان.