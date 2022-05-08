توريد 1308 أطنان قمح في القنطرة شرق منذ بداية موسم الحصاد

أعلنت الإدارة الزراعية في القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، عن توريد 1308 أطنان من القمح خلال الفترة الماضية، بزمام المركز بالكامل، وتسليمها للصوامع المخصصة له.

وقال نفادي محمد، مدير إدارة القنطرة الزراعية، إن المساحة المزروعة بالقمح هذا العام في نطاق قرى شرق قناة السويس، بلغت 11 ألفا و4 أفدنة، مشيراً إلى أن موسم العام الجاري موسم استثنائي.

ندوات إرشادية للمزارعين بوقت الحصاد

وأضاف «محمد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كافة الجهود تتضافر حالياً لمنع بيع أي كمية من المحصول بعيدا عن الشون وأماكن البيع المخصصة له.

وتابع: «نحاول الحفاظ على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي وتوريد كميات القمح في الصوامع المخصصة له والبالغة 2 صومعة تستوعب ما يقرب من 60 ألف طن من القمح»، موضحا أنه تم عقد ندوات إرشادية لجميع المزارعين لحثهم على حصاد القمح فور نضجه بنسبة 100%، مشيراً إلى انتشار المهندسين الزراعيين في الصوامع لمتابعة عمليات التوريد.

وتابع أنه تم تشكيل لجنة تضم مفتش تموين وممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة وأمين الشون، تتولى وزن الغلال وتحديد درجة نقاوتها لصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة.

12 صومعة تستقبل القمح في القنطرة

وقال «نفادي» إن 12 صومعة كبرى في منطقة شرق قناة السويس بدأت في استيعاب القمح من المزارعين والتجار والتي تستمر حتى انتهاء الموسم بالكامل.

وتابع أن أسعار توريد القمح المحلي ارتفعت هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، إذ بلغ سعر توريد أردب القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط 885 جنيها، وحث المزارعين على أهمية تجميع القمح والاستفادة التي ستعود على المواطن لتوفير رغيف الخبز، مشيرًا إلى أن توريد القمح للصومعة بحد أدنى 12 أردبًا للفدان.