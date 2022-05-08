الفعاليات الفنية والثقافية في مراكز الإبداع الفني مايو 2022

تقدم مراكز الإبداع الفني، التابع لصندوق التنمية الثقافية التابعة لوزارة الثقافة، العديد من الفعاليات الفنية والثقافية وورش التدريب خلال شهر مايو الجاري كالتالي:

الاثنين 9 مايو:

صالون السينما الوثائقية مع المخرج أحمد فؤاد درويش في السابعة مساء بالهناجر.

الخميس 12 مايو

عرض لفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني للغنون الشعبية والاستعراضية في الثامنة مساء، بقبة الغوري.

صالون مقامات بيت الغناء العربي بالاشتراك مع البرماج الإذاعي الثقافي في الإذاعة المصرية تخت شرقي في الساعة السابعة مساء بقصر الأمير بشتاك، نادي السينما الهندية بالتعاون مع السفارة الهندية في السابعة مساء بالهناجر.

السبت 14 مايو:

نادي السينما المستقلة بالتعاون مع المركز القومي للسينما في السابعة مساء، وأمسية ثقافية بالتعاون مع نادي القصة في الرابعة مساء في مركز طلعت حرب.

الأحد 15 مايو

احتفالية منتدى ثقافة وإبداع بصدور كتاب «مختارات من المسرح الصيني الحديث» يديره الكاتب الصحفي طارق الطاهر في السادسة مساء وذلك بمركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا.

وضمن فعاليات وزارة الثقافة «القاهرة عاصمة الثقافة في دول العالم الإسلامي» ندوة القاهرة: البشر والحجر (من تراث المدينة والمجتمع) بالتعاون مع مبادرة سيرة القاهرة، ومبادرة الناس والمكان الدكتورة فاطمة كشك، و«دور التراث في تعظيم موارد المجتمعات بالقاهرة» في السادسة مساء، وذلك في بيت المعمار المصري بالقلعة.

ومن 15 إلى 18 مايو:

عرض الأفلام الفائزة في الدورة 23 من مهرجان الاسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في السابعة مساء.

الاحتفال بالشاعر أمل دنقل:

الثلاثاء 17 مايو

أمسية شعرية بمناسبة الاحتفاء بالشاعر أمل دنقل بمناسبة مرور 39 عاما على رحيله بالتعاون مع بيت الشعر العربي في السادسة مساء.

الخميس 19 مايو:

عروض أفلام المدرسة العربية للسينما والتليفزيون بالهناجر في السابعة مساء، حفل فرقة أنغامنا الحلوة ببيت السحيمي.

الجمعة: 20 مايو:

حفل فني لفرقة «الفراتي» بقيادة مصطفى مهدي سعر التذكرة 65 جنيها في السابعة مساء. بقصر بشتاك.

السبت 21 مايو:

ندوة عمارة الدولة الأيوبية وتاريخها مع يوسف أسامة في السادسة مساء في بيت المعمار المصري، ونادي سينما الطفل الكارتون المصري 12 ظهرا بالهناجر، الصاون الثقافي ذاكرة الوطن، في السادسة مساء، بمركز طلعت حرب.

الأحد 22 مايو:

أمسية شعرية لمجموعة من الشعراء في السادسة مساء ببيت الشعر.

الأحد 25 مايو:

أمسية شعرية لمجموعة من الشعراء بالمجلس الأعلى للثقافة في السادسة مساء، احتفاء بامل دنقل.

الخميس 26 مايو

عرض لفرقة للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني الشعبية والاستعراضية في الثامنة مساء بقبة الغوري.حفل فني لفرقة الشكمجية طرب في السابعة مساء بقصر بشتاك.

السبت 28 مايو:

نادي الكتاب ومجموعة وصل «مقريزيات»، عروض جمعية الفيلم في السابعة مساء بالهناجر.، ومسابقة كتاب وورشة فنية الثانية ظهرا في مركز طلعت الثقافي،

الاثنين 30 مايو:

نادي سينما دول البحر المتوسط في السابعة مساء بالهناجر.

ورش فنية

مجموعة من الورش الفنية؛ من بينها: ورشة مدرسة الإنشاد الديني والابتهال للمنشد محمود التهامي في الواحدة ظهرا، وذلك السبت والثلاثاء من كل أسبوع، وورشة كورال قصر الأمير طاز في الرابعة عصرا، السبت والأحد من كل أسبوع، وورشة الفنون التشكيلية للأطفال 11 صباحا الاثنين من كل أسبوع. وورشة تطريز 11 صباحا الجمعة والسبت من كل أسبوع، وورشة كولاج مهارات ذوي القدرات في الواحدة ظهرا السبت من كل أسبوع بطلعت حرب الثقافي.