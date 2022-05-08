«النبراوي» يناقش مع جمعية خريجي هندسة عين شمس ملف التعليم الهندسي

التقى المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أعضاء ومؤسسي جمعية إسكان خريجي هندسة عين شمس، الذي يرأس مجلس إدارتها المهندس أسامة زكي، أمس، بحضور اللواء مهندس يسري الديب، أمين عام نقابة المهندسين، واللواء مهندس محمد ناصر، أمين صندوق النقابة، والمهندس أحمد صبري أمين عام مساعد، والمهندس المعتز بالله بركات، أمين الصندوق المساعد.

نقابة المهندسين

بحسب بيان صادر عن الجمعية اليوم، ناقش اللقاء العديد من الموضوعات المهمة من خلال التفاعل المباشر من النقيب مع المهندسين والمهندسات منها ملف التعليم الهندسي وتقنين أعداد الخريجين، ومشروع مستشفى بدر بمقترحها الجديد، وتعديلات قانون النقابة، وقانون التصالح وملابساته، وملف الناجحين في 2018، وحقهم الأدبي والمعنوي.

معاشات نقابة المهندسين

قالت المهندسة عبير فؤاد، المتحدثة الإعلامية لجمعية إسكان خريجي هندسة عين شمس، بحسب البيان، إنه قد ناقش لقاء نقيب المهنديين بجمعية إسكان خريجي هندسة عين شمس أيضًا كيفية التنسيق بين اللجان الموجودة بالنقابة العامة والنقابات الفرعية، والرعاية الصحية، وملف المعاشات والدمغة الهندسية، والتحول الرقمي، وملف الإعلام، والتدريب، والتوظيف، وأصحاب الهمم ودور النقابة في دعمهم.

وواصلت عبير فؤاد: وكان اللقاء بمثابة «نواة» لمجموعة لقاءات سيحرص النقيب العام على إقامتها بشكل دوري مع المهندسين والمهندسات أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المصرية لسماع مُشكلاتهم ومقترحاتهم من أجل نقابة قوية مثمرة جديدة قريبة من أعضائها تُحقق طموحات السادة المهندسين والمهندسات لاستمرار العطاء لبلدنا العظيمة مصر.