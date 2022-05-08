انتظام العمل في المصالح الحكومية بشمال سيناء.. ولا شكاوى خلال إجازة العيد

انتظم العمل في مختلف المصالح الحكومية بشمال سيناء، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث شهد ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة له ، ومختلف المديريات والإدارات الخدمية انتظام العمل، وتواجد الموظفين والعاملين في المواعيد الرسمية منذ الصباح الباكر.

محافظ شمال سيناء يطمئن على انتظام العمل بعد العيد

واطمأن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء، علي سير وانتظام العمل بدواوين المديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين ، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، والعودة لاستئناف العمل.

وشدد المحافظ علي اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع دخول المواطنين للمصالح الحكومية إلا بعد ارتداء الكمامات الواقية والحفاظ علي التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات.

غرفة العمليات لم تتلقى شكاوي في العيد

أشار المحافظ إلي أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات المعنية، لم تتلق أي بلاغات أو إخطارات بأية أحداث طارئة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

من ناحية أخري أكد المحافظ علي عودة جميع العاملين في مختلف المصالح الحكومية للعمل، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 8 مايو الجاري، وإلغاء الأجازات الاستثنائية ونظام التناوب.

وكان محافظ شمال سيناء أصدر القرار رقم 4 لسنة 2021 بتقسيم العمل بين الموظفين بنسبة 50٪ لتخفيف الزحام نظرا لجائحة كورونا