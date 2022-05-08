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جهود مكثفة لكشف غموض وصول جثة طفلة مخنوقة لمستشفى بمنشأة القناطر

كتب:

جيهان عبد العزيز وبسمة عبدالستار
07:25 م | الأحد 08 مايو 2022
جثة- صورة أرشيفية

جثة- صورة أرشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من جهودها، لكشف غموض واقعة وصول طفلة لمستشفى المناشي العام بمركز منشأة القناطر جثة هامدة، حول عنقها آثار خنق، ما يؤكد وجود شبهة جنائية في وفاة الطفلة.

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى المناشي العام بمركز منشأة القناطر، بوصول طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، مقيمة بمنطقة بهرمس، جثة هامدة، وحول عنقها آثار خنق، ما يؤكد وجود شبهة جنائية في الوفاة، وجار كشف ملابسات الواقعة.

الأجهزة الأمنية تكثف جهودها

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها، للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط الجاني.

جرى تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها بشكل كامل.

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بقلم جيهان عبد العزيز وبسمة عبدالستار